Ông ngã quỵ hay tin 3 con, cháu mất vì chìm ca nô: "Trưa qua con bé còn nói chuyện với bà"

Trong số 17 nạn nhân gặp nạn vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại, Quảng Nam thì có 8 người ở cùng thôn Đoài, xã Nam Hồng (huyện Đông Anh, Hà Nội). 8 người này có quan hệ họ hàng với nhau.

Trong đó, nhà ông C. có 3 người tử nạn. Ngay từ đầu giờ sáng nay, có rất đông người thân, hàng xóm cùng chính quyền địa phương tới nhà các nạn nhân để gửi lời động viên, chia buồn.

Kể từ khi nghe tin con, cháu gặp nạn khiến ông C. bị sốc nặng. Từ chiều qua đến nay, vợ chồng ông C. luôn có người túc trực bên cạnh để động viên, an ủi.

Theo lời kể của ông C., cách đây khoảng 2 năm con, cháu đã mua vé đi du lịch nhưng do vướng dịch Covid-19 không đi được phải hoãn lại.

"Đáng nhẽ chúng nó đi Đà Nẵng cơ nhưng không biết thế nào lại quay lại Hội An. Chúng nó đi từ hôm thứ 5, nếu không gặp nạn thì đến chiều nay là về nhà. Nhà tôi có 2 đứa con với cháu gặp nạn...", ông C. buồn bã kể.

Ông cho biết, trong lúc đi du lịch mọi người vẫn gọi điện nói chuyện với nhau.

"Trưa hôm qua vợ tôi còn xem ảnh con bé, con bé nói chuyện với bà một lúc mới thôi. Vậy mà giờ tôi không còn gặp lại được con, cháu nữa rồi...", ông C. khóc nghẹn nói.

Trước đó, hơn 16h ngày 26/2, ông C. nhận được điện thoại của ông thông gia thông báo mọi người đi biển gặp nạn. Lúc này, linh tính mách bảo ông có chuyện chẳng lành nhưng ông không dám nghĩ sự việc lại đau lòng đến như vậy.

"Nhận tin tôi chỉ nghĩ con, cháu gặp nạn chứ không dám nghĩ tới cảnh cả gần 10 người chết với mất tích như vậy, đau xót quá...", ông C. rưng rưng nước mắt kể.

Vợ chồng ông C. được 3 người con gồm 1 trai, 2 gái. Trong lần du lịch này thì chỉ có con trai và con dâu ông C. cùng 2 người cháu đi.

Cả đoàn nhà ông C. và nhà thông gia đi du lịch lần này có 14 người thì 8 người gặp nạn, 6 người còn lại do sợ say sóng nên không đi.

Gia đình lo tổ chức tang lễ cho các nạn nhân xấu số.

Ông Nguyễn Tiến Dương - Chủ tịch UBND xã Nam Hồng cho biết, bản thân đang cùng đoàn công tác của UBND huyện Đông Anh vào Hội An để tham gia công tác hậu sự cho gia đình các nạn nhân xấu số.



Theo ông Dương trong vụ tai nạn này, tại địa bàn xã Nam Hồng ghi nhận 6 người tử vong, 2 cháu nhỏ bị mất tích.

"Đoàn có 14 người đi thì 6 người thoát nạn, 6 người tử vong và hiện còn 2 cháu nhỏ vẫn đang mất tích" ông Dương cho hay.



