Ông Nguyễn Thành Tài tiếp tục bị đề nghị truy tố cùng nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp

Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Dương Thị Bạch Diệp

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố bà Dương Thị Bạch Diệp, ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh) và 8 bị can khác.

Trong đó, bị can Dương Thị Bạch Diệp về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị can Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TP. HCM) và 8 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thành Tài và đồng phạm đã làm sai khi để Dương Thị Bạch Diệp lợi dụng việc hoán đổi đất đai để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhà nước với số tiền 352 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, Công ty Diệp Bạch Dương (do Dương Thị Bạch Diệp làm đại diện theo pháp luật, có trụ sở tại 179 bis Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP.HCM) và Trung tâm ca nhạc nhẹ (trực thuộc Sở VH-TT&DL TP.HCM) được giao quản lý trụ sở tại 185 Hai Bà Trưng.

Ông Nguyễn Thành Tài tại tòa.

Do cơ sở này xuống cấp nên năm 2007, Trung tâm ca nhạc nhẹ đã liên hệ với Công ty Diệp Bạch Dương để hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở.Thế chấp tài sản trước khi hoán đổi

Bà Diệp đề xuất với trung tâm việc làm tìm một bất động sản khác tương đương để đổi. Việc hoán đổi này để Công ty Diệp Bạch Dương nhận thửa đất 185 Hai Bà Trưng và hợp nhất với các thửa đất hiện tại để xây dựng tổ hợp khách sạn nhà hàng.

Đổi lại, Công ty Diệp Bạch Dương sẽ hỗ trợ trung tâm xây dựng trung tâm tại một địa điểm khác phù hợp. Thấy phương án hợp lý, ông Vy Nhật Tảo (giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM) đã chấp nhận phương án hoán đổi này.

Sau đó, tháng 2/2008 bà Diệp đã tìm được thửa đất tại 57 Cao Thắng (quận 3, TP.HCM) và làm đơn xin hoán đổi tài sản gửi UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan đề nghị đổi đất 57 Cao Thắng lấy đất 185 Hai Bà Trưng và Công ty Diệp Bạch Dương sẽ hỗ trợ Trung tâm ca nhạc nhẹ 5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ở lần đề xuất này lãnh đạo TP không chấp nhận việc hoán đổi do pháp luật không có quy định này.

Tuy nhiên, sau đó bà Diệp tiếp tục vận động các cá nhân có thẩm quyền phương án hoán đổi kèm theo đề xuất sửa chữa Trung tâm ca nhạc nhẹ số tiền là 20 tỷ đồng.

Bà Dương Thị Bạch Diệp

Sau đó, ông Vy Nhật Tảo đã mời ông Nguyễn Thành Rum tham quan địa điểm 57 Cao Thắng và trình bày cho ông Rum thấy lợi ích cho Trung tâm ca nhạc nhẹ. Ông Rum đã tổ chức họp ban giám đốc sở và thống nhất chủ trương hoán đổi.

Sau đó bà Diệp đã ký hợp đồng thế chấp tài sản 57 Cao Thắng để vay 21.860 lượng vàng tại Ngân hàng Agribank. Việc vay này Công ty Diệp Bạch Dương không thông báo cho ông Vy Nhật Tảo biết.



Sau khi nhận giấy chứng nhận đất, bà Diệp mang đi thế chấp và đang là nợ xấu

Theo kết luận, sau đó bà Dương Thị Bạch Diệp gặp trực tiếp ông Nguyễn Thành Tài đề nghị trình bày về phương án hoán đổi, sau đó bị can Tài gặp Chủ tịch UBND TP.HCM (lúc đó là ông Lê Hoàng Quân) để xin ý kiến.

Chủ tịch TP sau đó đã chấp thuận cho thực hiện việc hoán đổi nhưng phải thông qua Sở Tài chính - Ban chỉ đạo 09 đề xuất. Ông Nguyễn Thành Tài đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện việc này.

Sở Tài chính tổ chức 2 cuộc họp liên quan, tuy nhiên bị can Diệp cũng không cung cấp thông tin gì liên quan đến việc đã thế chấp nhà đất tại 57 Cao Thắng. Bị can Diệp chỉ cam kết hỗ trợ thêm 5 tỷ đồng cho việc sửa chữa cơ sở.

Sau đó, hồ sơ việc hoán đổi đã được UBND TP.HCM chấp thuận với điều kiện Công ty Diệp Bạch Dương chịu trách nhiệm xây dựng mới Trung tâm ca nhạc đạt chuẩn tại 57 Cao Thắng (tính vào giá trị sử dụng đất sau khi thẩm định).

Về giá trị quyền sử dụng đất thì sau khi thẩm định, nếu thửa đất nào giá trị hơn thì bên nhận phải hoàn lại phần chênh lệch cho bên kia. Sau khi thẩm định xong, Công ty Diệp Bạch Dương ngoài việc phải xây dựng trụ sở thì còn phải bù tiền chênh lệch là hơn 4 tỷ đồng.

Sau khi thống nhất việc hoán đổi, Công ty Diệp Bạch Dương nhận mặt bằng 185 Hai Bà Trưng và giấy tờ liên quan nhưng bị can Diệp không bàn giao giấy tờ nhà đất tại 57 Cao Thắng cho Trung tâm ca nhạc nhẹ.

Do khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên Công ty Diệp Bạch Dương yêu cầu hủy việc hoán đổi.

Sau đó Sở Tài chính TP.HCM đã làm văn bản gửi lãnh đạo TP.HCM đề xuất không thu thêm khoản tiền hơn 4 tỷ đồng được xác định là tiền chênh lệch quyền sử dụng đất.

Sau khi nhận được báo cáo của Sở Tài chính và các đơn vị liên quan, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch TP.HCM đã chủ trì cuộc họp với các Phó Chủ tịch vào tháng 1/2013 cùng nhiều đơn vị khác.

Tại cuộc họp này ông Quân đã kết luận, chấp nhận hoàn trả 5 tỷ đồng cho Công ty Diệp Bạch Dương đã cam kết hỗ trợ cho Trung tâm ca nhạc nhẹ, tiếp tục yêu cầu Công ty Diệp Bạch Dương nộp hơn 4 tỷ đồng tiền chênh lệch quyền sử dụng đất.

Yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 185 Hai Bà Trưng cho Công ty Diệp Bạch Dương.

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đất 185 Hai Bà Trưng, bị can Diệp thế chấp cho Ngân hàng Phương Nam vay 160 tỷ đồng. Hiện nay món nợ này cũng được xác định là nợ xấu và đã được ngân hàng bán nợ xấu cho đơn vị khác.

Cơ quan định giá tài sản xác định giá trị quyền sử dụng đất của thửa đất này tại thời điểm tháng 1/2019 là 352 tỷ đồng.