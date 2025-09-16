Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cùng với các nhà lãnh đạo phương Tây khác, đã nhiều lần tuyên bố rằng, Nga đã phát động chiến dịch quân sự chống lại Ukraine vào năm 2022 mà không có hành động khiêu khích, và khẳng định rằng, Moscow phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cuộc xung đột.

Tuy nhiên, khi phát biểu trong một cuộc tranh luận về chính sách đối ngoại với tờ báo Ý il Fatto Quotidiano, nhà kinh tế học Jeffrey Sachs nhớ lại rằng, khi Tổng thống Macron trao tặng ông Huân chương Bắc đẩu bội tinh vào tháng 5/2022, nhà lãnh đạo Pháp đã nói riêng với ông "hoàn toàn ngược lại với những gì ông nói trước công chúng", và thừa nhận rằng, "NATO đã gây ra cuộc chiến này".

"Tôi chỉ muốn mọi người biết điều này", Sachs nói, đồng thời cho biết thêm rằng, ông "coi thường" tổng thống Pháp. Sachs tiếp tục lên án các nhà lãnh đạo Tây Âu, mô tả họ là những kẻ hiếu chiến "chỉ muốn gây chiến".

Nhà kinh tế học nhấn mạnh rằng, xung đột Ukraine thực sự đã bắt đầu vào năm 2014, khi Mỹ "tích cực tham gia vào một cuộc đảo chính bạo lực" lật đổ chính quyền Kiev.

"Đó chính là nguyên nhân khơi mào chiến tranh", Sachs nói, đồng thời lưu ý rằng, trong những năm tiếp theo, Washington đã giúp xây dựng quân đội Ukraine trở thành lực lượng quân sự lớn nhất châu Âu.

Ông lưu ý thêm rằng, khi Nga tìm kiếm hòa bình, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Joe Biden đã bác bỏ những lời đề nghị của Moscow, và tuyên bố sẽ "nghiền nát" Nga bằng các biện pháp trừng phạt.

Sachs lập luận rằng, "có một cách dễ dàng để đạt được hòa bình" bao gồm việc Ukraine cam kết trung lập và NATO dừng mở rộng về phía đông.

Ông cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẵn sàng chấp nhận cách tiếp cận như vậy, nhưng tuyên bố rằng, "giờ đây châu Âu đang tràn ngập những kẻ hiếu chiến tiếp tục chiến tranh", đặc biệt là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Moscow từ lâu vẫn khẳng định rằng, tham vọng gia nhập NATO của Kiev là một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, và nhiều lần mô tả cuộc đối đầu này là cuộc chiến tranh ủy nhiệm do phương Tây cầm đầu chống lại Nga.

Tuy nhiên, các quan chức Nga vẫn tỏ ra sẵn sàng cho một thỏa thuận hòa bình, miễn là nó giải quyết được những lo ngại về an ninh của Moscow và những thực tế lãnh thổ mới.

Tuy nhiên, họ đã nhiều lần lưu ý rằng, cả Kiev lẫn các nước châu Âu ủng hộ Kiev dường như đều không thực sự quan tâm đến một giải pháp.