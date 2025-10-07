Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng có ở Pháp vẫn tiếp diễn. Một thủ tướng khác đã từ chức trước khi thành lập được chính phủ mới. Trong khi Tổng thống Emmanuel Macron đang tìm kiếm lối thoát khỏi bế tắc, phe đối lập đang đề xuất giải tán quốc hội và luận tội tổng thống. RIA Novosti đưa tin về những gì đang chờ đợi Pháp.

Kỷ lục

Ông Sebastien Lecornu chỉ giữ chức thủ tướng trong 27 ngày - một kỷ lục mọi thời đại. Vào tháng 9, Tổng thống Macron đã bổ nhiệm ông thay thế Francois Bayrou, người đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Năm thủ tướng đã từ chức trong vòng hai năm—một kỷ lục khác.

Chính phủ gần như đã được thành lập. Mười ba trong số 18 ứng cử viên thuộc danh sách. Nhưng điều này không làm hài lòng cả phe cánh tả lẫn cánh hữu. Họ đe dọa sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm. Ông Lecornu quyết định không chờ đợi cuộc bỏ phiếu.

Một trong những trở ngại chính là chính sách ngân sách. Phe đối lập không thấy có đột phá nào trong quyết định bãi bỏ Điều 49.3 của hiến pháp, vốn cho phép chính phủ thông qua ngân sách mà không cần quốc hội, ông Lecornu cho biết.

Ông cũng cáo buộc các đảng phái chính trị không có khả năng thỏa hiệp, nói rằng tất cả đều hành động như thể họ nắm đa số trong quốc hội.

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire từ đảng Phục hưng Macron làm Bộ trưởng Quốc phòng đã khiến ngay cả những đồng nghiệp của ông trong chính phủ cũng tức giận.

Lãnh đạo Đảng Cộng hòa kiêm Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retaillo, người từng phục vụ dưới thời nhiều thủ tướng, bày tỏ sự bất bình trước việc ông Lecornu không cảnh báo ông về điều này. Ông cũng tuyên bố rằng nội các được đề xuất không hứa hẹn bất kỳ thay đổi chính trị nào.

"Thành phần của chính phủ không hoạt động hiệu quả và dẫn đến sự trỗi dậy của một số tham vọng của đảng phái, đôi khi liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới", chính ông Lecornu giải thích tình hình.

Bài học

Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) đã ca ngợi ông vì "quyết định sáng suốt". Lãnh đạo phe phái trong Quốc hội, bà Marine Le Pen, nói thêm rằng sẽ thật tuyệt vời nếu tổng thống noi gương thủ tướng. Tuy nhiên, bà không nhấn mạnh điều đó. Hiện tại, phe cánh hữu đang trông chờ vào một cuộc bầu cử sớm.

"Tôi kêu gọi giải tán Quốc hội, vì không còn lựa chọn nào khác. Hãy để chính người Pháp quyết định hướng phát triển của đất nước", bà lưu ý.

Đảng Cộng hòa không phản đối. Theo phó chủ tịch đảng Francois-Xavier Bellamy, Tổng thống Macron nên cân nhắc kỹ.

"Quyết định tùy thuộc vào tổng thống. Nếu xảy ra bế tắc, chúng ta sẽ phải quay lại bầu cử", bà Marine khẳng định.

Ông ấy hoàn toàn không muốn hợp tác với phe cánh tả. Nghị sĩ châu Âu người Pháp Marion Marechal, thành viên của Nhóm Bảo thủ và Cải cách châu Âu, đã đề xuất ông nên hợp tác với những người cánh hữu khác để thành lập chính phủ.

Tuy nhiên, phe cánh tả vẫn tiếp tục tìm cách luận tội.

"Sau khi ông Sebastien Lecornu từ chức, chúng tôi kêu gọi xem xét ngay lập tức động thái của 104 nghị sĩ yêu cầu Tổng thống Emmanuel Macron từ chức", Jean-Luc Melenchon, người sáng lập "France Insoumise", viết trong X.

Sự nghiệp của ông Lecornu được nâng cao đáng kể nhờ lòng trung thành cá nhân của ông với nguyên thủ quốc gia. Với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng (từ tháng 5 năm 2022), ông đã khởi xướng việc chuyển giao pháo tự hành CAESAR và tên lửa tầm xa SCALP cho Ukraine.

Bầu cử sớm

Ruslan Kostyuk, giáo sư Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Bang St. Petersburg, chỉ ra một cuộc khủng hoảng chính trị mang tính hệ thống ở Pháp.

"Tất cả các chính phủ gần đây của ông Macron chỉ tồn tại được nhờ các nghị sĩ cánh tả và cánh hữu không thể nhất trí về bất cứ điều gì. Nhưng hôm nay, họ lại đoàn kết bằng việc bác bỏ nội các.

Vấn đề này khó có thể được giải quyết trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2027. Và bầu cử quốc hội sớm cũng sẽ không thay đổi được gì", ông giải thích với RIA Novosti.

Về mặt lý thuyết, ông Macron có thể cố gắng đạt được thỏa thuận với phe cánh tả, nhưng để làm được điều đó, ông và phe cánh tả sẽ cần phải xem xét lại cương lĩnh của mình, chuyên gia này nói thêm. Hơn nữa, đảng Cộng hòa sẽ cần phải được đưa vào liên minh Xã hội chủ nghĩa - Phục hưng, một điều rất khó khăn.

"Dù sao đi nữa, cả cánh tả lẫn cánh hữu đều không trông cậy vào các vị trí bộ trưởng, mà vào các cuộc bầu cử sớm để củng cố vị thế của họ trong quốc hội. Đối với những người theo chủ nghĩa trung dung, đây là một kịch bản khó chịu, nhưng không rõ tổng thống sẽ có thể tránh được điều này trong bao lâu", nhà khoa học chính trị kết luận.

Arina Preobrazhenskaya, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế (IMEMO RAS), đồng ý rằng ở giai đoạn này, cả phe cánh tả và cánh hữu đều không muốn tham gia vào chính phủ của của Tổng thống Macron.

"Phe cánh tả muốn đảo ngược cải cách lương hưu mà ông Macron đã dành rất nhiều thời gian và công sức. Trong khi đó, phe cánh hữu đang trên đà phát triển và không có ý định chấm dứt chủ nghĩa Macron.

Hơn nữa, năm 2024, các nghị sĩ lo ngại đất nước sẽ không có ngân sách, nhưng năm nay họ không quan tâm, bởi vì ông Macron đã đề xuất tăng thuế, đóng băng phúc lợi xã hội và thực hiện các biện pháp không được lòng dân khác. Họ lập luận rằng không có kế hoạch nào tốt hơn thế này", học giả này cho biết.

Bà cũng nghi ngờ rằng bầu cử quốc hội sớm sẽ giúp Pháp có được một chính phủ mạnh mẽ hơn. Lãnh đạo Đảng Dân tộc Jordan Bardella vẫn chưa thể hiện được phẩm chất của một nhà quản lý giỏi, và những người ủng hộ ông Macron, vốn đã thất vọng với ông, hoàn toàn có thể sẽ ủng hộ phe cánh tả ôn hòa.

Cuối cùng, cán cân quyền lực trong quốc hội sẽ thay đổi, nhưng sẽ không ai giành được lợi thế đáng kể.