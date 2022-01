Ông Lê Tùng Vân và 2 lần mở trại trẻ mồ côi trái phép, về già bị khởi tố tội loạn luân

Ngày 5/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án và khởi tố cùng lúc 3 tội danh liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai.

Trong đó, ông Lê Tùng Vân bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và tội loạn luân.

Dựa trên nguồn tin của PV, ông Vân có quan hệ huyết thống với một số người tại cơ sở này. Qua điều tra ban đầu xác định AND của ông Vân trùng khớp với 1 số người sinh sống tại đây.