Ông Donald Trump: Mỹ đang giam cầm các tù nhân IS nguy hiểm nhất

Thổ Nhĩ Kỳ đang công kích Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu, vốn chịu trách nhiệm canh giữ hàng ngàn tù nhân IS. Tuy nhiên, nhiệm vụ này hiện có thể không còn là ưu tiên hàng đầu của SDF bởi họ đang dốc sức bảo vệ vùng lãnh thổ đang kiểm soát trước các đợt tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi được hỏi về mối lo ngại này, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã chuyển địa điểm giam cầm một số tù binh IS "nguy hiểm nhất" để tránh trường hợp chúng tẩu thoát. Dù vậy, ông chủ Nhà Trắng không tiết lộ danh tính cũng như địa điểm hiện tại của chúng.

"Chúng tôi đang đưa một vài tù nhân IS nguy hiểm nhất ra khỏi Syria. Chúng tôi đang giam giữ bọn chúng ở những địa điểm khác nhau, những nơi không có rủi ro. Chúng tôi muốn đảm bảo chúng không thể trốn thoát" – Tổng thống Trump chia sẻ.

Theo báo The Washington Post, các lực lượng Mỹ đã tiếp quản 2 phần tử IS nguy hiểm người Anh tự xưng là "The Beatles" và đưa chúng đến Iraq.



Đài CNN cũng đưa tin quân đội Mỹ đang giam giữ 2 tay súng này, trong khi đài ABC khẳng định chúng đã được đưa đến một địa điểm an toàn.

Hai tay súng nêu trên, Alexanda Kotey và El Shafee Elsheikh, thuộc nhóm bộ tứ IS người Anh cực kỳ tàn bạo, chuyên bắt cóc và tra tấn các nạn nhân ngoại quốc vào thời điểm IS kiểm soát phần lớn lãnh thổ ở Syria và Iraq. Hai đối tượng còn lại gồm 1 kẻ đã thiệt mạng vì không kích, 1 kẻ đang bị giam giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ với các tội danh liên quan đến khủng bố.

Tổng thống Trump khẳng định lực lượng người Kurd vẫn đang canh giữ nhiều tù nhân IS, song nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận trách nhiệm này.

"Nếu người Kurd không canh giữ, Thỗ Nhĩ Kỳ sẽ làm điều đó. Cũng giống như chúng ta, họ chẳng hề muốn những tù nhân này tẩu thoát" – ông Trump nói.

Theo thống kê, SDF đang giam giữ khoảng 10.000 tay súng IS, trong đó có 2.500 người nước ngoài. Phần lớn số tay súng nước ngoài này đến từ các nước châu Âu và đang bị chính phủ tại quê nhà từ chối cho phép hồi hương.