Ông Donald Trump lại đổi ý về việc bảo vệ Ukraine?

Tuy nhiên, ông loại trừ khả năng quân đội Mỹ tham gia cùng họ. Ông Donald Trump nói với Fox News rằng ông hy vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin "sẽ làm tốt".

Ông nói: "Nếu ông ấy không làm tốt, tình hình sẽ rất khó khăn". Tổng thống Donald Trump nói thêm rằng ông nghĩ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Putin đều đang "thể hiện tốt".

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục ngày 18-8. Ảnh: AP

Khi được hỏi về triển vọng đảm bảo an ninh cho Ukraine, ông Donald Trump nói rằng các quốc gia châu Âu "sẽ hỗ trợ trước". Ám chỉ Pháp, Đức và Anh, ông nói: "Họ muốn triển khai quân đội trên bộ. Tôi không nghĩ điều đó sẽ là vấn đề".

Khi được hỏi liệu ông có thể đảm bảo không đưa quân đội Mỹ đến thực địa, ông Donald Trump nhấn mạnh: "Tôi cam kết với bạn và tôi là tổng thống. Tôi chỉ đang cố ngăn thương vong".

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại, ông Donald Trump cho biết sự hỗ trợ của Mỹ đối với an ninh của Ukraine có thể đến từ không quân. Tổng thống Mỹ cũng nói rằng Ukraine là "vùng đệm" giữa Nga và châu Âu.

Ông Donald Trump cho hay ông đã có một "cuộc điện đàm hiệu quả" với ông Putin sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu hôm 18-8.

Trong khi đó, trận không kích trong đêm của Nga đã gây ra loạt vụ nổ làm rung chuyển TP Kremenchuk thuộc tỉnh Poltava - Ukraine. Theo lực lượng không quân Ukraine, cuộc tấn công vào thành phố này cũng như các địa điểm khác ở Ukraine là cuộc không kích lớn nhất của Nga từ đầu tháng 8 đến nay.

Cuộc tấn công diễn ra sau cuộc gặp giữa ông Donald Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các nhà lãnh đạo châu Âu tại Washington hôm 18-8 trong bối cảnh tổng thống Mỹ tìm cách chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Trận không kích của Nga đã gây ra loạt vụ nổ làm rung chuyển TP Kremenchuk thuộc tỉnh Poltava - Ukraine. Ảnh: Thị trưởng Kremenchuk Vitalii Maletskyi

Không quân Ukraine cho biết Moscow đã phóng 270 máy bay không người lái và 10 tên lửa. Mặc dù tuyên bố đã bắn hạ 230 máy bay không người lái nhưng 16 địa điểm đã bị tấn công. Thống đốc vùng Poltava, nơi bao gồm Kremenchuk, cho biết không có thương vong nhưng gần 1.500 hộ gia đình mất điện. Bộ Năng lượng Ukraine cho rằng các cơ sở năng lượng bị trúng đòn, gây thiệt hại và xảy ra đám cháy lớn.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã tấn công một nhà máy lọc dầu cung cấp cho quân đội Ukraine. Kremenchuk là nơi có một nhà máy lọc dầu lớn mặc dù Bộ Quốc phòng Nga không cho biết liệu đây có phải là nhà máy bị tấn công hay không.

Các quan chức Nga cũng cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trong đêm đã gây ra đám cháy tại một nhà máy lọc dầu và mái nhà của một bệnh viện ở vùng Volgograd.

