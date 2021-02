Ông Biden cố hàn gắn với EU: Nord Stream 2 hưởng lợi, người thắng lớn nhất là ông Putin

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có lẽ đang cố gắng sửa chữa những thiệt hại trong mối quan hệ với một số đồng minh châu Âu thân cận nhất của Mỹ sau 4 năm sóng gió dưới thời ông Donald Trump.

Các thỏa thuận mới được kỳ vọng để bảo vệ Đức và các nước khác của Liên minh châu Âu (EU) khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ từ vấn đề đường ống nhiên liệu Nord Stream 2 của Nga đã được các nước này đồng thuận, khiến chính các nước EU càng tin tưởng rằng việc hợp tác với Nga sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ của liên minh với Mỹ.

Chỉ có một người giành chiến thắng từ các biện pháp cấm vận nhằm vô hiệu hóa Nord Stream 2, đó là Tổng thống Nga Vladimir Putin. Còn quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ với EU chính là đối tượng thua cuộc.

Phân tích trên National Interest, cựu quan chức cấp cao tại Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ Debra Cagan và cựu Đại sứ Hungary tại NATO và Mỹ Andras Simonyi nêu giả thiết, tất cả những nỗ lực hàn gắn mối quan hệ này là Mỹ cần thể hiện sự xác nhận rõ ràng cho những lần nước này phạm sai lầm và xúc phạm gần đây đối với Đức, và việc rút lại các biện pháp trừng phạt là điều đúng đắn.

Hai tác giả tin rằng những người châu Âu đã "suy nghĩ mơ mộng" khi tin rằng thỏa thuận năng lượng với Nga là hợp lý. Những người phản đối Nord Stream 2 hiểu rõ bất đồng chính trị lâu dài mà dự án gây tranh cãi này sẽ gây ra cho các thành viên EU ở Tây Âu và Trung Âu, cũng như cho quan hệ Mỹ-EU. Một quốc gia lớn ở Trung Âu đã đề xuất Mỹ giữ nguyên các cấm vận nhằm vào Nga.

Trong khi Đức nhập khẩu hơn 1/3 nguồn cung cấp khí đốt từ Moscow, chỉ một tỉ lệ nhỏ, khoảng 12-15% lượng khí đốt này được sử dụng trong nước. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ trong bối cảnh hoạt động sản xuất công nghiệp suy giảm và quá trình dịch chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo thì sản lượng tiêu thụ của Đức sẽ tăng lên hay giảm đi bao nhiêu. Vừa là nhà nhập khẩu và trung chuyển cho khí đốt của Nga, các doanh nghiệp Đức liên quan với đường ống nhiên liệu này sẽ kiếm được các khoản lợi nhuận đáng kể. Trái ngược với phía Nga, vấn đề Nord Stream 2 đối với Berlin mang ý nghĩa về khía cạnh tài chính nhiều hơn là địa chính trị.

Người ta có thể bỏ qua cho câu hỏi việc nhập khẩu sản lượng khí đốt khổng lồ này từ Nga có ý nghĩa như thế nào khi EU gần đây đã công bố các mục tiêu tham vọng về việc giảm bớt phát thải khí carbon cho năm 2030 và 2050. EU đang áp dụng các công cụ pháp lý và chính sách để giảm khí nhà kính trong lĩnh vực khí đốt. Trong khi được cho là nhắm tới tất cả các hoạt động nhập khẩu khí đốt, phản ứng từ phía Mỹ đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ sự ủng hộ cho Nord Stream 2 "như một dấu hiệu của tình đoàn kết với Đức". Tuy nhiên, cách đây vài tháng, một công ty Pháp (nhà đầu tư của Nord Stream 2) đã buộc phải hủy bỏ thỏa thuận với một nhà cung cấp khí hóa lỏng (LNG) của Mỹ với lý do lo ngại về môi trường và khí hậu.

Do LNG là một mặt hàng quan trọng đối với an ninh năng lượng của châu Âu, nên các nhà cung cấp loại khí này của Mỹ tăng cường nỗ lực giảm thiểu phát thải khí metan, giảm bớt việc đốt cháy khí và cắt giảm triệt để lượng khí thải CO2 để đáp ứng những quy định mới của Mỹ và những tiêu chí nghiêm ngặt trong hiện tại và tương lai của EU. Những điều này dường như không quan trọng đối với hoạt động sản xuất khí đốt của Nga, do chưa đạt được sự minh bạch và những tiêu chuẩn khí thải của EU.

Bà Cagan và đại sứ Simonyi cho rằng năng lượng đang được phía Nga sử dụng như một vũ khí để khống chế và thao túng các quốc gia khác theo ý muốn của Moscow. Nord Stream 2 không còn chỉ về vấn đề lãnh thổ Ukraine như ý nghĩa ban đầu trong quá khứ. Hiện tại, đó là Nga muốn độc chiếm thị trường khí đốt của châu Âu từ vùng Baltic đến Balkan, và nếu "tình cờ" giải quyết các vấn đề liên quan tới các quốc gia như Ukraine và Belarus thì càng tốt.

Nga hiện đã kiểm soát khoảng 40% thị trường khí đốt châu Âu. Thị phần này sẽ còn tăng lên cùng với việc hoàn thành đường ống Turk Stream - sự mở rộng tầm ảnh hưởng của Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria và vùng Balkan. Khi cả Nord Stream 2 và Turk Stream hoàn thành, gần 70% tổng kim ngạch xuất khẩu hóa thạch toàn cầu của Nga sẽ có đích đến là thị trường châu Âu.

Đường ống Nord Stream 2 là lý do cho sự đa dạng hóa nguồn năng lượng và an ninh của EU. Thay vì tập trung vào cái gọi là sự không công bằng của các lệnh trừng phạt của Mỹ với Nga, các tác giả chỉ ra rằng vấn đề cần đặt ra là lý do các thành viên chủ chốt của EU lại có ý định "chống lưng" cho nền kinh tế Nga.