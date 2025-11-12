Ông bà dặn "trước sân không trồng 3 cây, trong nhà không treo 3 vật" - Chớ dại mà làm ngược

Việc bố trí cây cối trước sân hay sắp xếp vật dụng trong nhà không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn có thể ảnh hưởng đến phong thủy và vận khí của cả gia đình. Nếu chọn sai loại cây hoặc treo vật phẩm không hợp lý, ngôi nhà có thể gặp những điều không may, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc và sự hài hòa trong cuộc sống. Vì vậy, khi trang trí sân vườn và không gian sống, cần lưu ý những nguyên tắc phong thủy cơ bản để vừa đẹp vừa mang lại năng lượng tích cực cho gia đình.

Tránh trồng 3 loại cây trước sân

1. Cây chuối

Cây chuối phát triển nhanh, tán rộng và thân dễ gãy, đặc biệt trong mùa mưa bão, nên nếu trồng trước nhà có thể gây nguy cơ hư hại nhà cửa hoặc ảnh hưởng đến an toàn. Theo phong thủy, chuối ra quả rồi chết đi thường được xem là biểu hiện của sự không bền vững, dễ tạo năng lượng không ổn định cho không gian chính của ngôi nhà. Vì vậy, nếu muốn trồng, nên chọn vị trí phía sau nhà hoặc nơi ít ảnh hưởng đến các khu vực sinh hoạt chính.

2. Cây quá cao

Những cây có chiều cao vượt quá mái nhà thường không phù hợp để trồng trước sân. Chúng dễ tạo bóng râm lớn, làm giảm ánh sáng tự nhiên, khiến sân vườn trở nên âm u, lạnh lẽo, ảnh hưởng đến cảm giác và năng lượng trong nhà. Hơn nữa, trong điều kiện thời tiết xấu như mưa bão, gió mạnh, cây cao có nguy cơ gãy đổ, gây hư hại nhà cửa hoặc nguy hiểm cho người đi lại. Do đó, nên chọn các loại cây vừa tầm, cân đối với không gian sân, vừa đảm bảo ánh sáng, vừa an toàn cho gia đình.

3. Cây mang ý nghĩa xui xẻo

Theo quan niệm phong thủy, một số loại cây không nên trồng ngay trước cửa nhà vì có thể tạo cảm giác u ám hoặc ảnh hưởng đến năng lượng chung. Chẳng hạn như cây dâu tằm hay cây lê thường được xem là mang đến sự buồn phiền, nặng nề. Đặc biệt, cây lê còn gắn với hình ảnh chia ly, bất hòa, không phù hợp với mong muốn duy trì sự hòa thuận và ổn định trong gia đình. Do đó, nên cân nhắc kỹ trước khi trồng những loại cây này ở vị trí chính trước nhà.

Trong nhà hạn chế treo 3 vật phẩm

Không gian sống bên trong nhà cần rộng rãi, thoáng đãng, đặc biệt là phòng khách - nơi sinh hoạt chung và tiếp khách. Một số vật phẩm, nếu treo sai chỗ, vừa ảnh hưởng đến phong thủy vừa tác động xấu tới tâm trạng mọi người.

1. Vũ khí sắc bén

Những thanh kiếm, dao hay vũ khí trang trí tuy đẹp mắt nhưng mang năng lượng tiêu cực, theo phong thủy, có thể gây áp lực tinh thần và ảnh hưởng xấu tới vận may, sức khỏe. Từ góc độ an toàn, dù không sắc bén, các vật này vẫn nặng và dễ rơi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

2. Ảnh tổ tiên trong phòng khách

Ảnh thờ tổ tiên nên đặt ở nơi trang nghiêm, yên tĩnh. Treo ở phòng khách, nơi thường xuyên đi lại, có thể tạo cảm giác nặng nề hoặc áp lực tâm lý cho khách. Vị trí đặt ảnh cần cân bằng giữa lòng thành kính và sự thoải mái cho không gian sinh hoạt.

3. Tranh buồn hoặc màu u tối

Những bức tranh mang tông màu trầm, tối hoặc chủ đề u buồn có thể khiến không gian phòng khách trở nên nặng nề, thiếu sức sống, ảnh hưởng đến tâm trạng của các thành viên và khách đến chơi nhà. Thay vì vậy, nên lựa chọn những bức tranh với gam màu sáng, hình ảnh sinh động, nhẹ nhàng, vừa tăng tính thẩm mỹ cho không gian, vừa tạo bầu không khí vui vẻ, tích cực và thoải mái cho mọi người.

Tổng hợp