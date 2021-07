Ô tô Trung Quốc rẻ hơn Honda CR-V 200 triệu, tiêu hao nhiên liệu 6,6L/100km đổ bộ Việt Nam

Sau Bejing X7, các mẫu xe Trung Quốc đang dần tìm những nhà phân phối chính hãng để vào thị trường Việt Nam. Cụ thể, lô xe Dongfeng T5 Evo tới từ quốc gia đông dân nhất thế giới sẽ cập bến nước ta vào giữa tháng 7 năm nay. Đặc biệt những chiếc xe này đã có chủ sau một thời gian được hãng chào bán tại Việt Nam.

Theo anh Trần Ngọc Phúc, đại diện thương hiệu Dongfeng tại Việt Nam, lô xe đầu tiên về Việt Nam vận chuyển cùng với lô dành cho thị trường Trung Đông, vì tàu sẽ cập cảng nước ta trước nên Việt Nam sẽ là quốc gia đầu tiên bên ngoài Trung Quốc sở hữu mẫu xe này.

Ngay sau khi đăng kiểm khí thải tại Hà Nội, xe sẽ được kiểm định an toàn ở Long An trước khi bàn giao đến tay những vị khách hàng đã đặt cọc trước đó.

Lô xe Dongfeng T5 Evo đầu tiên chuẩn bị cập bến Việt Nam giữa tháng 7.

Mẫn SUV Trung Quốc có giá niêm yết 769 triệu đồng.

Theo mức nhà phân phối công bố, mẫu xe có giá 769 triệu đồng. Khách hàng đặt cọc trước được áp dụng mức giá 730 triệu đồng. Các cấu hình rẻ hơn, giá 669 triệu đồng dự kiến cũng sẽ được mở bán trong thời gian tới.

Mức giá hiện tại đang được xem là lợi thế lớn của mẫu xe Trung Quốc trước các đối thủ tại Việt Nam như Honda CR-V (từ 998 triệu đồng), Mazda CX-5 (từ 839 triệu đồng), Hyundai Tucson (từ 799 triệu đồng).

Ngay từ khi "chốt" giá tại Việt Nam, Dongfeng T5 Evo thu hút sự chú ý không kém "người đồng hương" Beijing X7. Thêm nữa, là diện mạo và trang bị cũng đang được đánh giá khá tốt.

Nhiều người sẽ nhanh chóng nhận ra sự pha trộn của nhiều nét xe sang trên chiếc ô tô Trung Quốc sắp về Việt Nam. Đơn cử, phần đầu Evo T5 giống Maserati với phần mui hạ thấp điệu đà. Phía sau, cánh lướt gió tích hợp đèn phanh LED theo phong cách xe coupe, nhiều chi tiết "na ná" thương hiệu cao cấp Porsche.

Về kích thước, DongFeng T5 Evo với lần lượt chiều dài x rộng x cao là 4.565 x 1.860 x 1.690 mm "nhỉnh" hơn Hyundai Tucson (4.480 x 1.850 x 1.665 mm) và chiều dài cơ sở 2.715 mm.

"Dàn chân" của T5 Evo 2021 được sơn đen với kích thước 18 inch, gương chiếu hậu tích hợp xi-nhan, chỉnh/gập diện và tay nắm cửa có tính năng mở khóa thông minh. Nhìn chung, diện mạo cũng được đánh giá có phần nổi bật hơn Bejing X7.

Diện mạo xe được cộng đồng 4 bánh Việt đánh giá tốt dù các thiết kế bị cho là “vay mượn” của nhiều hãng.

Khoang nội thất của chiếc ô tô Trung Quốc cũng là sự pha trộn của nhiều ngôn ngữ thiết kế xe hạng sang như "Mẹc", vô lăng Range Rover, cần số Audi. Hãng trang bị cho chiếc xe màn hình kép 10,25 inch nối liền cho hệ thống màn hình giải trí.

Vô-lăng của Dongfeng T5 Evo 2021 có thiết kế D-Cut bọc da tích hợp phần đáy mạ kim loạị. Các trang bị đi kèm có thể kể đến như đồng hồ công-tơ-mét, hệ thống điều hoà tự động, hệ thống ra lệnh bằng giọng nói, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời. Nhờ trục dài cơ sở lớn đến 2.715 mm, Dongfeng T5 Evo 2021 có không gian nội thất rộng rãi với chỉ 5 chỗ ngồi.

Nội thất ô tô Trung Quốc Dongfeng.

Về trang bị an toàn, mẫu SUV này có hỗ trợ lái bán tự động cấp 2, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường, camera 360 độ, cảnh báo va chạm phía trước, phanh chủ động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đổ đèo. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h của xe là 9,5 giây, mức tiêu hao nhiên liệu 6,6 lít/100 km.

Theo anh Trình Tú, chủ showroom ô tô trên đường Giải Phóng, Hà Nội, cung cấp sức mạnh cho Dongfeng T5 Evo All New là động cơ xăng 4 xi lanh 1.5L Turbo tạo ra công suất 192 mã lực và mô-men xoắn cực đại 285 Nm đi kèm với hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp. Công suất của xe có phần lợi thế hơn 1 chút so với đồng hương Bejing X7.

"Mẫu xe này cũng có lợi thế hơn "đồng hương" là được phân phối chính hãng, các thủ tục bảo hành hỗ trợ cũng sẽ thuận tiện.

Thêm nữa, xe rẻ hơn trăm triệu so với những đối thủ xứng tầm như Honda CR-V. Tuy nhiên, vẫn cần thời gian để người tiêu dùng đánh giá, trải nghiệm mẫu xe còn khá mới mẻ, người tiêu dùng vẫn còn e dè với dòng xe đến từ Trung Quốc", anh Tú nhận định.