Ô tô tông liên tiếp 3 xe máy ở Quảng Nam, một phụ nữ tử vong tại chỗ

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam thông tin trên tờ Người lao động, tại địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 1 ô tô và 3 xe máy.

Theo đó, khoảng 19h50 phút ngày 29/10, ở trước số nhà 633 Nguyễn Tất Thành (tổ 8, Bàu Súng, phường Thanh Hà, TP Hội An), ông Nguyễn Thông (SN 1983, ngụ xã Cẩm Hà, TP Hội An) điều khiển ô tô BKS 92A-063.57 va chạm với 3 xe máy đi hướng ngược lại.

Nhiều người theo dõi sự việc. Ảnh: báo Quảng Nam

Ghi nhận của báo Quảng Nam cho hay, tai nạn khiến chị Trần Võ Khánh L. (SN 1988, trú tại An Bàng, Cẩm An, Hội An) điều khiển xe máy BKS 92C1-232.12 tử vong tại chỗ.

Hai người đi xe máy khác bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu là chị Nguyễn Thị Hoa (SN1994, trú tại Cẩm An, Hội An) và Nguyễn Thị Sang (SN 1986, trú tại Duy Nghĩa, Duy Xuyên).

Theo Tuổi trẻ online, qua làm việc cho thấy, tài xế ô tô này đã sử dụng rượu bia trước khi vụ tai nạn xảy ra.

Ảnh: Người lao động

Ảnh: Người lao động

