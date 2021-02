Ô tô giá rẻ 375 triệu, trang bị "căng đét" của Mitsubishi tung loạt ưu đãi đấu Toyota Vios

Sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu, Mitsubishi Việt Nam tiếp tục mang đến cho khách hàng Việt các chương trình khuyến mãi khi mua một số dòng xe Mitsubishi tại Việt Nam.

Trong đó, Mitsubishi Attrage tiếp tục được khuyến mãi 50% lệ phí trước bạ (tương đương 19 – 23 triệu đồng) dành cho khách hàng mua xe từ 16/02 - 28/02/2021. Riêng phiên bản CVT có giá niêm yết 460 triệu đồng sẽ còn nhận được thêm một bộ phụ kiện theo xe.

Một số đại lý cũng giảm nhẹ thêm tiền mặt cho khách mua xe, với mức 5-10 triệu đồng cho từng phiên bản.

Attrage được ưu đãi mở màn sau Tết.

Nằm trong phân khúc xe hạng B với hàng loạt cái tên nổi bật như Honda City (giá từ 529 triệu đồng), Toyota Vios (giá từ 470 triệu đồng) hay Kia Rio (giá từ 470 triệu đồng), mẫu xe của Mitsubishi có giá rất cạnh tranh.

Hai phiên bản Attrage CVT và Attrage MT đang lưu hành đã được nâng cấp nhiều chi tiết nhưng giá đề xuất lại giảm. Cụ thể bản số sàn Attrage MT có giá bán 375 triệu (rẻ hơn 50,5 triệu đồng) còn bản CVT có giá 460 triệu đồng (rẻ hơn 15,5 triệu), rẻ nhất phân khúc sedan hạng B dù được nhập khẩu từ Thái Lan, không phải lắp ráp trong nước như các đối thủ.

Là mẫu xe được thiết kế với phong cách ngoại thất mạnh mẽ, nam tính hơn trước, phiên bản 2021 có nhiều chi tiết nâng cấp đáng chú ý như hệ thống chiếu sáng với trang bị đèn Bi-LED cho cả đèn pha/cos, kết hợp dải LED chiếu sáng ban ngày nhằm gia tăng hiệu quả chiếu sáng và tính thẩm mỹ cho đầu xe.

Chiều dài của xe đã được tăng lên thành 4305mm dài hơn 60mm so với thế hệ cũ (4245mm) nên khoang hành khách của Mitsubishi Attrage 2021 được đánh giá tốt nhờ sự rộng rãi và thoải mái. Khoảng duỗi chân của Attrage đều nhỉnh hơn so với các đối thủ như Kia Soluto, Hyundai Grand i10.

Dẫu vậy, nội thất Attrage 2021 khá đơn giản, tiện dụng với điểm nhấn là khu vực hệ thống thông tin giải trí bao gồm màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, các nút bấm điều chỉnh tùy chọn được bố trì đối xứng bên dưới.

Xe được trang bị tiện nghi như USB/AUX/Bluetooth với thiết bị ngoại vi, đầu CD.

Mitsubishi Attrage 2021.

Nội thất xe.

Điểm cộng của mẫu xe là dù thuộc phân khúc xe bình dân nhưng Mitsubishi Attrage 2021 lại được chứng nhận an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP về hệ thống an toàn với các trang bị như Hệ thống ga tự động an toàn, phân phối lực phanh điện tử EBD, chống bó cứng phanh ABS, hệ thống 2 túi khí với túi khí đôi cho hàng ghế trước, đảm bảo an toàn trong các va chạm trực diện….

Có giá tốt, doanh số của Attrage cũng khá ổn định, tính dồn cả năm 2019, Mitsubishi Attrage bán được tổng cộng 2.296 xe. Năm 2020, Attrage là mẫu xe có doanh số bán hàng tốt thứ 2 của Mitsubishi với 4.832 chiếc, sau Xpander (CBU).

Dẫu vậy, trong cùng phân khúc, mẫu xe vẫn chưa có sự đột phá doanh số so với Toyota Vios, Honda City. Động thái nâng cấp và ưu đãi có thể xem là cách thức cần nhất để mẫu xe cải thiện doanh số so với nhiều đối thủ, nhất là khi đầu tháng 1/2021, Toyota Vios bất ngờ tụt hạng xuống vị trí thứ 3 trong Top xe bán chạy của phân khúc tại Việt Nam.

Bên cạnh Attage, người "anh em" cùng nhà Mitsubishi là Pajero Sport 2021 đang được ưu đãi kèm 4 gói quà trị giá từ 25 triệu đồng lệ phí trước bạ và bộ phụ kiện hoặc bảo hiểm vật chất, gói báo dưỡng. Hiện tại, giá của hai phiên bản hiện hàng là 1,110 tỷ đồng và 1,345 tỷ đồng.

Sau Tết, hứa hẹn còn khá nhiều chương trình kích cầu từ các hãng ô tô để tiếp tục cuộc đua doanh số, thuyết phục người dùng.