Ô tô điện giá chỉ 272 triệu đồng nhưng công nghệ "ngập mặt", no pin đi 401 km

Neta là thương hiệu xe điện còn khá trẻ thuộc sở hữu của Hozon Auto - một công ty sản xuất ô tô có trụ sở chính tại Chiết Giang (Trung Quốc). Hiện dưới tay thương hiệu này bao gồm các sản phẩm như Neta U, Neta N01, Neta V và mới đây nhất là mẫu xe Neta V Pro.



Theo đó, Neta V được tung ra thị trường nội địa Trung Quốc dưới hai phiên bản gồm Long Endurance Smart Fun và Long Endurance Smart Enjoy với giá bán lượt là 76.900 nhân dân tệ (khoảng 272 triệu đồng) và 80.900 nhân dân tệ (khoảng 286 triệu đồng) sau khi trừ các khoản ưu đãi.

Nhằm thu hút khách hàng trẻ tuổi, Neta V Pro cung cấp lựa chọn phong phú lên tới 12 màu sắc cho ngoại thất với mức phí là 400 USD (khoảng 9 triệu đồng).

Neta V Pro được định vị là chiếc SUV cỡ nhỏ với kích thước tổng thể chiều dài x chiều rộng x chiều cao là 4.070 x 1.690 x 1.540 (mm) và chiều dài trục cơ sở 2.420 mm.

Về ngoại thất, Neta V Pro cơ bản duy trì kiểu dáng đặc trưng của đàn anh Neta V với các đường nét mềm mại, bo tròn xuyên suốt từ phần đầu đến đuôi xe, tạo ấn tượng với vẻ hiện đại nhưng không quá cầu kỳ.



Mặt trước đơn giản với điểm nhấn là dải đèn ban ngày dạng chữ S.

Thiết kế đuôi xe của Neta V Pro.

Phía bên trong khoang nội thất của Neta V Pro nổi bật với màn hình điều khiển trung tâm thông minh 14,6 inch với độ phân giải 1920 × 1080 HD, hiển thị sáng hơn và tích hợp khả năng bảo mật thông tin 360 độ.

Đây là tính năng bước đầu để Neta xây dựng hệ thống bảo vệ an ninh thông minh trên xe ô tô điện. Trong tương lai, hãng sẽ tiếp tục phát triển trong lĩnh vực bảo mật thông tin, cung cấp các giải pháp bảo đảm an ninh dữ liệu và thông tin một cách toàn diện và thông minh.



Khoang nội thất của Neta V Pro khá sang trọng với màn hình trung tâm cỡ lớn đặt dọc cùng màn hình đồng hồ kiểu dáng thanh mảnh, đặt ngay trên mặt táp lô

Về sức mạnh, Neta V Pro được trang bị động cơ công suất 70 kW với mô-men xoắn cực đại 150Nm. Xe có khả năng di chuyển trong phạm vi tối đa là 401km khi đầy pin cùng khả năng tăng tốc từ 0 – 50 km/h chỉ mất khoảng 3,9 giây đồng hồ.



Chưa rõ dung lượng pin cụ thể nhưng theo nhà sản xuất, thời gian sạc đầy pin thông thường sẽ tốn từ 6 – 8 tiếng đồng hồ trong khi sạc nhanh từ 30% lên 80% sẽ mất khoảng 30 phút.

Đặc biệt, Neta V Pro được trang bị hệ thống H-EPT 3.0 Thermostatic Battery Management có khả năng làm mát chủ động và quản lý nhiệt độ của pin để pin có thể hoạt động ở điều kiện tối ưu, kéo dài tuổi thọ và tăng phạm vi hoạt động, đặc biệt là vào mùa đông.

Theo nhà sản xuất, Neta V Pro sở hữu một loạt các cập nhật về tính năng an toàn so với phiên bản trước, đáng chú ý như hệ thống hỗ trợ lái thông minh IntelliSense L2, trang bị chip hiệu suất cao và lõi cảm biến giúp xe có khả năng "nhận thức" đầy đủ về môi trường xung quanh và điều kiện đường xá theo thời gian thực, tăng đáng kể sự an toàn cho người lái.

Neta V Pro sở hữu nhiều tính năng an toàn cao cấp.

Trong khi đó, hệ thống kiểm soát hành trình tự động (ACC) hoạt động trong khoảng từ 0 đến 120 km/h, dựa trên một camera, một radar sóng milimet tầm xa và 12 radar siêu âm, có thể bao quát hơn 20 điều kiện phức tạp như tắc nghẽn, giao lộ đỗ xe, lên dốc và xuống dốc.

Hệ thống ổn định thân xe ESC có thể duy trì sự ổn định và cân bằng khi vào các góc cua.

Ngoài ra, xe còn có chức năng hỗ trợ tìm và đỗ xe từ xa chỉ với một nút bấm giúp giải quyết các vấn đề tìm, đỗ xe trong các khu vực đô thị đông đúc.



Với mức giá dễ chịu nhưng đi kèm một loạt các tính năng an toàn cao cấp nêu trên, Neta V Pro hứa hẹn sẽ tạo được làn gió mới trong phân khúc SUV điện đô thị tại Trung Quốc.