Ô tô điện gây "sốc" vì công nghệ sạc nhanh nhất thế giới, đi 200km sau 5 phút sạc pin

Vừa qua, GAC Group – hãng sản xuất ô tô có trụ sở tại Quảng Châu (Trung Quốc) tiếp tục bổ sung thêm một lựa chọn nữa cho thị trường xe ô tô điện nội địa với mẫu xe SUV cỡ nhỏ của mình, Aion V Plus.

Về cơ bản, Aion V Plus chính là biến thể nâng cấp và cập nhật của Aion V với kiểu dáng mang phong cách tương lai, cực kỳ hiện đại. Xe sở hữu kích thước tổng thể chiều dài x chiều rộng x chiều cao là 4650 x1920 x 1720 (mm) cùng chiều dài cơ sở là 2830mm.

Điểm chú ý nhất của ngoại thất xe chính là mặt trước với thiết kế theo ngôn ngữ "Star Wars Warhead Front Face" tạo cảm giác như hình viên đạn sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

Trong đó, cụm đèn pha, đèn chạy ban ngày cũng như dải đèn DRL được bố trí tách biệt, chìm vào trong theo kiểu vuốt ngược về sau, kết hợp hài hòa với các đường gân trên nắp ca pô cửa xe. Khe hút gió dạng các thanh nhỏ màu đen tạo sự liền mạch với cản trước của xe.

Mặt bên nổi bật với đường gân chạy dọc theo thân từ trước ra sau cùng với tay nắm cửa ẩn. Đặc biệt, tay nắm cửa sau được sơn đen liền mạch với đèn chiếu hậu phía sau, trông như những lưỡi dao sắc lẹm.

Mâm xe trông thể thao với các chấu dạng hình bầu dục.(Nguồn: Car250)

Mặt sau cá tính với cánh gió lớn và đèn hậu góc cạnh, vuốt dài nối liền với tay cầm sau.

Để phù hợp với kiểu dáng hiện đại bên ngoài, nội thất bên trong xe cũng được tinh chỉnh và thiết kế lại với tâm điểm chính là màn hình cực khủng lên tới 15,6 inch tích hợp đa số các chức năng điều khiển chính trên xe. Bên cạnh đó là màn hình LCD điều khiển, vô lăng hai chấu, ghế da phối màu đen…



Nội thất khá đơn giản nhưng hiện đại với hai màn hình cảm ứng lớn tại trung tâm.

Màn hình giải trí có kích thước "khủng" lên tới 15,6 inch.

Màn hình giải trí có kích thước "khủng" lên tới 15,6 inchAion V Plus được trang bị động cơ điện công suất 221 mã lực đối với phiên bản cơ sở và 271 mã lực đối với bản cao cấp nhất. Đi kèm với đó là 03 tùy chọn pin gồm 70 kWh, 80 kWh và 95 kWh cho phạm vi di chuyển của xe lần lượt là 500km, 600km và 702 km.



Aion V Plus sở hữu công nghệ sạc được đánh giá là nhanh nhất thế giới.

Đặc biệt, Aion V Plus được trang bị công nghệ sạc nhanh siêu mới của GAC với tên gọi là "AESafe", được đáng giá là "nhanh nhất thế giới" khi đem đến khả năng sạc pin di chuyển được phạm vi lên tới 200km chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ.

Như vậy người lái chỉ mất vài phút đồng hồ để xe có thể di chuyển được thêm hàng trăm km, giống như việc đổ xăng cho ô tô động cơ đốt trong, vô cùng tiện lợi.



Bên cạnh đó, Aion V Plus còn được tích hợp tính năng định vị và hỗ trợ lái thông minh NDA (Navigation Driving Assist) thông qua camera và cảm biến của xe kết hợp với hệ thống bản đồ có khả năng nhận diện không gian và môi trường xung quanh để hỗ trợ người lái tự động vượt, chuyển làn, lên và xuống dốc…

Aion V Plus hiện đang được bán tại Trung Quốc với mức giá 172.600 NDT (khoảng 606 triệu đồng) cho bản cơ bản Plus 70 và 239.600 NDT (khoảng 845 triệu đồng) cho bản cao cấp Plus 90.