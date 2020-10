Phiên bản đặc biệt Renault Kwid Neotech đã được tung ra thị trường Ấn Độ với giá khởi điểm từ 4,30 lakh (136 triệu đồng). Kwid hiện là chiếc xe duy nhất trong phân khúc có ngoại thất hai tông màu. Giống như các biến thể khác, Kiwd Neotech có sẵn với các tùy chọn động cơ 0,8 lít và 1,0 lít.



Bất kể được trang bị động cơ 0,8 lít hay 1,0 lít, Kwid Neotech đắt hơn Kwid RxL khoảng 30.000 Rupee.

Trong khi Neotech 0,8L Kwid ngang bằng với Kwid 0.8 RxT, có giá 4,30 lakh, các biến thể Neotech 1.0 lít rẻ hơn khoảng 8.000 Rupee so với phiên bản Kwid 1.0 RXT (O), với giá từ 4,53 lakh cho phiên bản sử dụng hộp số sàn và 4,84 lakh cho phiên bản AMT.

Khi hãng này tái thiết lập dòng sản phẩm của Kwid vào tháng bảy, nhà sản xuất ô tô đã loại bỏ biến thể Kwid RxT 1,0 lít.

Renault Kwid Neotech: Có gì khác biệt?

So với Kwid tiêu chuẩn, phiên bản Neotech có thêm hai tông màu mới là xanh Zanskar với nóc bạc và ngược lại. Những nét thiết kế độc đáo khác bao gồm vỏ bánh xe màu xám, đồ họa Neotech trên khuôn đúc bên thân và đề can trên trụ C. Bên trong, Kwid Neotech có nhiều điểm nổi bật.

Về trang bị, khi so sánh với RxL, Kwid Neotech được bổ sung các trang bị bao gồm màn hình cảm ứng 8,0 inch với Android Auto và Apple CarPlay - cái cũng được cung cấp trong các biến thể cao hơn của hatchback.

Tuy nhiên, không giống như Kwid RxT thông số kỹ thuật cao hơn, mẫu phiên bản đặc biệt này không có bộ phụ kiện như camera quan sát phía sau và bộ sạc nhanh USB.

Cũng giống như với Kwid phiên bản tiêu chuẩn, chiếc xe này có túi khí người lái, ABS, cảm biến đỗ xe phía sau và nhắc nhở thắt dây an toàn phía trước...

Động cơ Renault Kwid Neotech

Kwid Neotech có sẵn với cả hai, động cơ 0,8 lít cho công suất 54 mã lực và động cơ xăng 1,0 lít tạo ra công suất 68 mã lực. Cả hai động cơ đều được cung cấp với hộp số sàn 5 cấp, động cơ 1,0 lít được cung cấp với tùy chọn AMT.

Đối thủ của Renault Kwid

Các đối thủ của Renault Kwid trên thị trường xe hơi Ấn Độ bao gồm Datsun Redigo, Maruti Alto nổi tiếng và Maruti S-Presso.