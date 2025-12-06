Ô nhiễm không khí gây ra hơn 200.000 ca bệnh hô hấp trong 3 năm ở thủ đô Ấn Độ

Người dân đeo khẩu trang chờ xe bus vào buổi sáng đầy sương mù ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 18/11/2025 (Ảnh: AP)

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, 6 bệnh viện lớn đã ghi nhận 67.054 trường hợp mắc bệnh đường hô hấp cấp tính vào năm 2022, 69.293 trường hợp vào năm 2023 và 68.411 trường hợp vào năm 2024. Báo cáo của Bộ Y tế Ấn Độ với Quốc hội ngày 2/12 khẳng định ô nhiễm không khí là một trong những yếu tố gây ra các bệnh về đường hô hấp.

"Trong tổng số 204.758 ca mắc bệnh đường hô hấp cấp tính, có 30.424 ca phải nhập viện. Ô nhiễm không khí là một trong những yếu tố khởi phát các bệnh về đường hô hấp và các bệnh liên quan. Tuy nhiên, ô nhiễm không khí không phải là yếu tố duy nhất mà tình trạng trên là kết hợp của các yếu tố khác bao gồm thói quen ăn uống, thói quen nghề nghiệp, tình trạng kinh tế xã hội, tiền sử bệnh tật, khả năng miễn dịch, di truyền..." - Bộ Y tế Ấn Độ chỉ rõ.

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh quốc gia (NCDC) tiến hành giám sát các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí thông qua mạng lưới hơn 230 điểm giám sát trên khắp cả nước. Báo cáo này được đưa ra vào thời điểm thủ đô New Delhi đang phải vật lộn với mức độ ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng. Nhiều năm trước, chất lượng không khí ở New Delhi thường ở mức nguy hiểm trước mùa đông.

Các hoạt động công nghiệp và giao thông đường bộ là những tác nhân đáng kể gây ô nhiễm không khí trong thành phố, cùng với đó là tình trạng xây dựng tràn lan. Tình hình trở nên tồi tệ hơn do lượng khí thải từ việc đốt rơm rạ tăng lên ở các bang lân cận là Punjab và Haryana, làm nồng độ các chất ô nhiễm nổi bật trong không khí vượt quá giới hạn an toàn.