Ổ dịch quán karaoke - cà phê Phố đã tăng lên 28 ca mắc Covid-19: Tốc độ lây lan nhanh

Theo báo Bắc Giang, ổ dịch tại quán karaoke - cà phê Phố ở thôn Mia, xã An Hà, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã ghi nhận thêm 6 trường hợp nhiễm Covid-19.

Nguồn trên cho hay, tính tới hiện tại, số ca mắc tại đây đã lên tới 28 F0.

Hôm qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" xảy ra tại quán karaoke - cà phê Phố.

Quán này do ông C.X.N. (SN 1957) đứng tên, còn người quản lý, khai thác quán là con trai và con dâu ông này. Dù trước đó Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 xã An Hà đã tuyên truyền và quán ký cam kết dừng hoạt động để phòng, chống dịch. Tuy nhiên, quán này sau đó vẫn lén lút hoạt động, làm lây lan dịch bệnh.

Ngoài hơn 20 F0, số F1, F2 đã lên tới hàng ngàn, nhiều thôn, xã ở huyện Lạng Giang phải cách ly y tế.

Trước đó, bắt đầu từ ngày 4/11, huyện Lạng Giang ghi nhận 10 ca mắc Covid-19 liên quan đến chùm ca bệnh tại quán karaoke - cà phê Phố, trong đó có 3 nhân viên phục vụ.

Quán này có 5 nhân viên nữ phục vụ quê ở hai tỉnh Nghệ An, Cao Bằng và 2 người giúp việc ở xã Đào Mỹ và Nghĩa Hòa (huyện Lạng Giang).

Tối 5/11, chủ quán C.X.N. và con trai đã được xác định nhiễm SARS-CoV-2. Ông N. trước đó từng đi uống nước tại cơ sở karaoke Sắc Màu (ở thôn De, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang) và tiếp xúc với 1 nhân viên nữ mang nước ra. Tới sáng 6/11, trong số 5 ca Covid-19 mới phát hiện thì 3 trường hợp liên quan quán karaoke - cà phê Phố, 1 ca liên quan quán karaoke Sắc Màu.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Lạng Giang nhận định, đây là ổ dịch rất phức tạp, liên quan nhiều người ở nhiều xã, tốc độ lây lan nhanh, nguy cơ F1 trở thành F0 rất cao. Ngoài ra, việc truy vết vô cùng khó khăn, vất vả.



Thượng tá Nguyễn Địch Hùng, Phó trưởng Công an huyện Lạng Giang chia sẻ trên báo Bắc Giang, qua sự việc xuất hiện ổ dịch này, ngoài nguyên nhân khách quan thì cho thấy công tác nắm tình hình cơ sở của Công an xã An Hà còn nhiều hạn chế.Công an huyện đã yêu cầu các cá nhân liên quan nghiêm túc kiểm điểm.



(Tổng hợp)