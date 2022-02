Nuôi hổ tốn kém ra sao mà người chăm sóc "mệt mỏi, kiệt quệ", cho không ai lấy?

Mệt mỏi vì nuôi hổ

Báo Giao Thông gần đây có bài viết "Vì sao hàng chục con hổ ở Thanh Hoá, Nghệ An cho không ai lấy?" ghi nhận lại thực trạng tại một cơ sở nuôi nhốt 11 con hổ tại Thanh Hóa. Theo đó, người chăm sóc hổ chia sẻ rằng người chủ của các cá thể hổ này là ông Nguyễn Mậu Chiến, người đang đau đầu vì phải chi tiền tỷ để chăm sóc và đang ở thế 'tiến thoái lưỡng nan' khi chưa tìm được nơi phù hợp tiếp nhận đàn hổ.

Trong một bài phỏng vấn khác, đại diện của gia đình ông Chiến còn cho biết 'đến giờ thực sự mệt mỏi, kiệt quệ' vì sức ăn của hổ quá khỏe, chi phí nuôi quá tốn kém và vô cùng áp lực trước tình trạng hiện nay. Theo chia sẻ, trường hợp này ông Chiến phải tiêu tốn khoảng 65 - 70 triệu đồng mỗi tháng, bao gồm cả tiền điện nước và tiền thức ăn cho đàn hổ.

Đàn hổ ở Thanh Hóa. Ảnh: 2sao

Tình huống tương tự cũng xảy ra với 8 cá thể hổ tang vật thu về từ chuyên án của Công an tỉnh Nghệ An 6 tháng trước. Chi phí nuôi 8 con hổ này thậm chí còn lớn hơn. Ông Trần Văn Hải, Phó giám đốc Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, cho biết mỗi ngày chi phí thức ăn, thuốc thang, chăm sóc cho mỗi con hổ này vào khoảng 2 triệu đồng, hiện thời gian nuôi đã hơn 6 tháng.

Tại sao nuôi hổ tốn kém vậy?

Bài viết 'Nghề nuôi hổ gia công và vỗ hổ con từ 5 kg thành hơn 200 kg' trên Báo Nông nghiệp Việt Nam cho hay rằng nhiều cơ sở nuôi hổ thậm chí còn phải tận dụng thức ăn thừa lấy trong các thùng nước gạo của các nhà hàng rồi luộc chín lên để nuôi hổ nhằm tiết kiệm chi phí.

Những chủ nuôi sẽ nuôi những con hổ con có trọng lượng khoảng 5 đến 7 kg mua ở Lào, Myanmar, Malaysia về để 'vỗ béo' cho đến khi đạt trọng lượng khoảng 200 kg với thời gian ước tính khoảng 2 năm. Tổng chi phí thức ăn để nuôi một con hổ sẽ rơi vào khoảng 200 triệu, tức khoảng 8,3 triệu mỗi tháng.

Một người nuôi hổ tên là K. tại Nghệ An chia sẻ rằng mỗi năm, những cá thể hổ nếu được chăm sóc tốt có thể tăng trọng lượng lên đến 200 kg.



Thế nhưng trong trường hợp những cá thể hổ ở Nghệ An thì Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ trên báo Pháp luật rằng chi phí này lại lên tới 600 triệu/tháng (trung bình mỗi ngày chi phí ăn uống, chăm sóc chín con hổ còn sống khoảng 20 triệu đồng).

Tại sao chi phí nuôi 9 con hổ ở Nghệ An lại cao như vậy?

Theo thông tin đăng trên Dân trí, những con hổ ở Nghệ An được chăm sóc theo đúng chế độ về duy trì, chăn nuôi động vật hoang dã tại vườn thú, khu sinh thái.

Chi phí nuối và chăm sóc hổ rất đắt đỏ. Ảnh minh họa, nguồn ảnh: Báo nhân dân

Đây là tiêu chuẩn dựa theo Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, theo đó tiêu chuẩn ăn uống trung bình của một con Hổ Amur (hay còn gọi là hổ Siberi) là 6kg thịt bò loại một, 1kg sườn lợn, 0.5kg tim gan.

Ngoài ra còn kèm theo muối, nước, thuốc thú y... Nếu không có thịt bò loại 1 thì cần thay thế bổ sung bằng thịt gà, thỏ, dê, cừu, lợn... theo đúng tỷ lệ đã quy định của mỗi loại thức ăn. Trong một tuần thì mỗi con hổ sẽ được ăn trong 6 ngày.



Chi phí nuôi 11 con hổ ở Thanh Hóa

Theo ông T.Đ.B - người quản lý, trông nom đàn hổ ở Thanh Hóa - thì mỗi tháng đàn hổ 11 con cũng tiêu tốn từ 65 đến 70 triệu. Những con hổ này được cho ăn một lần/ngày vào cuối giờ chiều, khẩu phần ăn của hổ cũng rất khác biệt giữa mùa đông và mùa hè.

Cụ thể, nhu cầu vào mùa lạnh sẽ nhiều hơn vào mùa hè (trung bình mỗi con tiêu thụ 10 kg thịt chủ yếu là đầu gà vào mùa đông). Bên cạnh đó, đàn hổ sẽ được bổ sung thêm thịt bò và thịt lợn. Mặc dù chi phí thức ăn cho hổ rất cao nhưng chế độ ăn thiếu dinh dưỡng khiến nhiều cá thể bị bệnh (trung bình mỗi ngày thì chi phí thuốc thang chăm sóc lẫn thức ăn cho đàn hổ có thể lên đến 2 triệu đồng).

Hổ ngoài tự nhiên ăn như thế nào?

Theo trang WCS Thái Lan (một tổ chức bảo tồn động vật hoang dã) thì mỗi năm hổ cần săn được lượng con mồi bằng khoảng 50 con hươu đốm (Tên khoa học: Axis axis) trưởng thành, tương đương 3.000 kg thịt.

Một con hổ tự nhiên cần ăn khối lượng thịt tương đương 1 con nai mỗi tuần. Ảnh: Dailymail

Trong mỗi lần ăn, hổ có thể ăn một khối lượng thịt lên tới 40 kg. Những con hổ được nuôi nhốt sẽ có nhu cầu ăn ít hơn vì chúng không tiêu tốn nhiều năng lượng cho việc săn mồi. Một ước tính cho rằng lượng thức ăn mỗi lần sẽ bằng 4 - 6% trọng lượng cơ thể của con hổ. Ngoài nhu cầu thức ăn thì mỗi ngày, một con hổ sinh sống ở khu vực hoang dã có nhiệt độ cao cần được cung cấp 76 lít nước mỗi ngày.

Một bài viết trên tờ Pháp Luật cho biết rằng ở nước ta thì từ 20 năm qua đã không còn thấy sự xuất hiện của hổ trong tại các vườn quốc gia, cộng với việc hổ cũng được liệt kê là loài có nguy cơ tuyệt chủng trong Sách đỏ IUCN kể từ năm 1986 thì việc bảo vệ hổ là vấn đề có ý nghĩa rất lớn trong trong bảo tồn đa dạng sinh học.

Hiện, hổ là động vật hoang dã nằm trong Danh mục các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, thuộc Nhóm IB theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP. Do đó việc nuôi nhốt, buôn bán trái phép đều là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định.

https://soha.vn/nuoi-ho-ton-kem-ra-sao-ma-nguoi-cham-soc-met-moi-kiet-que-cho-khong-ai-lay-20220207150827351.htm