Núi lửa Shinmoe tại Nhật Bản phun trào tro bụi cao hơn 5.000 m

Minh Khoa (Theo Kyodo News) |

Sáng 28/8, núi Shinmoe trên đảo Kyushu, Tây Nam Nhật Bản, đã phun trào cột tro bụi cao 5.500 m so với miệng núi lửa.

Núi lửa Shinmoe tại Nhật Bản phun trào tro bụi cao hơn 5.000 m - Ảnh 1.

Cột tro bụi bốc lên từ núi lửa Shinmoe nhìn từ Kirishima, tỉnh Kagoshima sáng 28/8 (Ảnh: Kyodo News)

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), ngọn núi lửa này nằm trong dãy núi Kirishima giữa hai tỉnh Miyazaki và Kagoshima. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 3/7 núi lửa Shinmoe phun trào, đẩy tro bụi lên cao vượt 5.000 m so với đỉnh núi.

JMA đã duy trì cảnh báo mức 3 trên thang 5, khuyến cáo người dân không tiếp cận khu vực miệng núi lửa thuộc cả hai tỉnh Kagoshima và Miyazaki. Nhiều chuyến bay tại sân bay Kagoshima ở Kirishima, tỉnh Kagoshima phải hủy bỏ vì núi lửa Shinmoe phun trào.

Núi lửa Shinmoe tại Nhật Bản phun trào tro bụi cao hơn 5.000 m - Ảnh 1.

(Ảnh: Kyodo News)

Shinmoe là 1 trong 50 ngọn núi lửa đang hoạt động được theo dõi liên tục ở Nhật Bản. Núi lửa này đã phun trào vào ngày 22/6 vừa qua. Trước đó, núi lửa phun trào vào tháng 6/2018.

