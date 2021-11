Nữ trợ lý tổng giám đốc chiếm đoạt hơn 100 triệu rồi "cao chạy xa bay"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đang tiến hành giải quyết, xác minh đơn tố giác Nguyễn Thị Ngọc Hồng (39 tuổi, trú phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, TP Hà Nội) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vào cuối năm 2020, lợi dụng chức vụ trợ lý Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tài Tâm, Hồng đã chiếm đoạt hơn 100 triệu tiền của công ty.

Để phục vụ điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm thông báo truy tìm đối tượng trên.

Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng trên thì báo ngay cho Công an quận Hoàn Kiếm (Đội Điều tra tổng hợp - SĐT: 0983199119), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.