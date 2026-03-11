Nữ thần phòng gym "nghiện" vén áo, dân tình khó rời mắt!

Trong xu hướng "độ dáng" đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sự xuất hiện của những bóng hồng tại phòng gym đã không còn xa lạ. Chẳng những "gây sốt" với những đoạn clip hướng dẫn tập luyện chuyên nghiệp, "nữ thần phòng gym" này khiến cộng đồng mạng phải "xỉu up xỉu down" với thói quen vén áo khoe thành quả cơ bụng săn chắc. Dẫu vậy, ít ai ngờ rằng nhan sắc đời thường của cô nàng còn bùng nổ và quyến rũ hơn cả lúc đứng giữa dàn tạ.

Hành động "vén áo" đặc trưng

Dạo quanh một vòng các trang mạng xã hội của cô nàng có tài khoản Khum Aorn, không khó để bắt gặp những khoảnh khắc "vén áo" đầy tự tin ngay trước gương phòng tập. Đây không chỉ là màn khoe thân hình đơn thuần mà đã trở thành "thương hiệu" truyền cảm hứng cho những người đang nỗ lực giảm cân. Điểm hút sự chú ý chính là vòng eo thắt lại cực nhỏ, lộ rõ hai đường cơ bụng số 11 thẳng tắp. Có thể coi là tiêu chuẩn cái đẹp nhưng không phải ai cũng đủ kiên trì đạt được.

Mỗi lần cô nàng vén nhẹ chiếc áo thun lên, dân tình lại được một phen "rần rần" vì tỉ lệ cơ thể quá đỗi hoàn hảo. Những khoảnh khắc này thường xuyên lọt vào top thịnh hành trên các nền tảng video ngắn như TikTok hay Instagram.

Nhan sắc đời thường: "Chiến thần" hóa "nàng thơ"

Nếu như ở phòng tập, cô nàng gây ấn tượng bởi sự mạnh mẽ, quyết liệt với những bộ đồ tập ôm sát, thì ở ngoài đời, nhan sắc của "nữ thần" lại càng khiến người ta phải ngẩn ngơ. Người xem đồng tình rằng, ảnh đời thường của cô nàng còn gợi cảm và xinh đẹp gấp nhiều lần khi đi tập. Chính gương mặt thanh tú với những đường nét hài hòa giúp cô nàng dễ dàng "cân" mọi phong cách từ tiểu thư đài các đến quyến rũ trưởng thành.

Sự nổi tiếng của cô vượt ra khỏi phạm vi cộng đồng thể hình. Mỗi bài đăng của "nữ thần" đều thu về lượng tương tác khủng. Các hội nhóm "Trai xinh gái đẹp" thường xuyên chia sẻ lại hình ảnh của cô với những tiêu đề như: "Động lực đi tập mỗi ngày"... Sức hút này không chỉ đến từ vẻ bề ngoài mà còn từ lối sống năng động mà cô lan tỏa.