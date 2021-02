Nữ tài xế bất cẩn để con mở bung cửa sau, khoảnh khắc đứa trẻ ngã xuống khiến tất cả "đứng tim"

Sự việc xảy ra trên đường QL32 đoạn gần Cầu Phùng (Đan Phượng, Hà Nội) vào chiều ngày hôm qua, 15/2 (tức mùng 4 Tết) và toàn bộ diễn biến đã được camera hành trình ghi lại. Đoạn clip sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã ngay lập tức thu hút sự chú ý và khiến người ta không khỏi kinh sợ.



Theo đó, một nữ tài xế điều khiển ô tô 4 chỗ, chở theo con nhỏ khoảng 3 tuổi ngồi ghế phía sau. Có thể do bất cẩn không bấm chốt cửa xe, nên trong quá trình di chuyển đứa trẻ đã tự bật mở cửa và nữ tài xế thì không hề hay biết.

Phát hiện thấy tình huống khẩn cấp, tài xế điều khiển ô tô lưu thông phía sau không khỏi lo sợ: "Trẻ con kìa". Anh này liên tục bấm còi báo hiệu, ép nữ tài xế tấp xe vào lề đường.

Do phanh gấp, đứa trẻ bị ngã xuống khiến tất cả gần như "đứng tim". May mắn là đứa trẻ đã bình an vô sợ. Đây là bài học nhớ đời đối với nữ tài xế này và nhiều người lớn khác khi điều khiển xe, chở theo con nhỏ ngồi một mình phía sau.