Nữ sinh lớp 11 ở Bắc Ninh mất tích 5 ngày được tìm thấy tại Nghệ An

Ngày 31/10, chị Nguyễn Thị H. (trú thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, con gái chị là cháu N. T. H. C. (học sinh lớp 11) đã trở về nhà sau 5 ngày mất tích.

Theo chị H., sau khi nhờ Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vào cuộc tìm kiếm cháu C, cơ quan công an đã phát hiện nữ sinh này ở Nghệ An.

Nữ sinh chia sẻ về quê bạn ở Nghệ An để chơi.

Trước đó, khoảng 18h ngày 25/10, cháu N. T. H. C. xin gia đình đi học thêm tiếng Hàn nhưng sau đó không thấy về nhà, đến ngày 28/10, gia đình không liên lạc được với cháu nên rất lo lắng và đã đến Công an huyện Yên Phong trình báo.

Trước khi đi C. có mặc quần áo đồng phục của nhà trường và mặc áo khoác đen bên ngoài, đeo balo màu xanh.