Nữ sinh đầu độc cha, phi tang xác: Có dấu hiệu trầm cảm, nói chuyện như người mất hồn

Quá trình công an lật tẩy "bộ mặt thật" của nữ sinh

Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ngụ TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) là con út trong nhà, đang học ngành Luật trên TP.HCM. Vì dịch bệnh bùng phát, Linh về nhà sống với cha là ông Tống Hồng Điệp (SN 1968) để học online.

Theo báo Người lao động, trong sáng 20/1, cơ quan công an địa phương tiếp nhận trình báo về một vụ đột nhập, hoả hoạn do Tống Thị Tùng Linh đến khai báo.

Linh kể rằng 23h đêm 19/1, một thanh niên đột nhập vào nhà rồi đánh cô ta đến bất tỉnh, một lúc sau mới tỉnh dậy thì nhà đã cháy nên gọi báo cho ông nội kéo vòi nước dập lửa.

Từ lời khai của Linh, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Đồng thời, công an cũng lấy khởi khai từ hàng xóm, trích xuất camera an ninh trong khu vực.



Trả lời về việc cha ruột ở đâu khi vụ đột nhập và cháy nhà xảy ra, Linh khai bố đi chơi Hà Nội với bạn 1 tháng, đến qua Tết mới về. Linh còn kể là có xe 7 chỗ màu đen, vừa chạy tới là cha lên xe luôn. Thế nhưng, theo Thanh Niên, công an kiểm tra các camera của nhà dân thì không phát hiện ô tô nào tới đón cha của Linh.

Cũng theo nguồn trên, một cán bộ điều tra tại hiện trường vụ cháy nhà Linh đã lấy số điện thoại của ông Điệp để gọi thì thuê bao nên đã nảy sinh nghi vấn. Cùng với đó, hàng xóm cho hay nữ sinh 21 tuổi gần đây có biểu hiện giống như bị trầm cảm.

Tại cơ quan công an, Linh cũng khiến cán bộ điều tra nghi ngờ có dấu hiệu của án mạng do người trầm cảm gây ra khi mà nữ sinh nói chuyện như người mất hồn, khai báo bất nhất, đôi mắt nhìn xa xăm.

Từ nghi vấn lời khai của Linh, CQĐT quay lại hiện trường tìm kiếm từng ngõ ngách bên trong và căn nhà của nữ sinh thì phát hiện xác ông Điệp được giấu bằng cách đắp xi măng sau nhà.

Lời khai mất nhân tính

Tại CQĐT, Linh khai đã lên kế hoạch giết ông Điệp do mâu thuẫn sinh hoạt nên đi mua một kilogam chất độc xyanua, vào chai nước cha hay uống hàng ngày để bỏ vào tủ lạnh.



Khoảng 20h30 phút ngày 18/1, nạn nhân lấy ra một chai nước chứa chất xyanua uống và bị trúng độc, ông Điệp vào nhà vệ sinh đóng cửa nôn, ói rồi tử vong trong nhà vệ sinh.

Biết cha đã chết nhưng Linh vẫn dửng dưng đi ngủ, đến sáng 19/1, Linh phá cửa nhà vệ sinh rồi kéo thi thể cha ruột ra phía sau nhà và dùng gạch, xi măng đắp lên thi thể nạn nhân.

Đêm 19/1, Linh dùng xăng đốt nhà rồi loan tin có trộm nhưng mọi hành vi của Linh đều không thể qua mắt được cơ quan cảnh sát.

Về lý do sát hại cha ruột, Linh khai vì bản thân thường xuyên bị ông Điệp chửi mắng. "Thời gian gần đây, mâu thuẫn giữa hai cha con càng nghiêm trọng, thường xuyên cãi nhau. Mâu thuẫn kéo dài khiến Linh nảy sinh ý định giết cha", Người lao động dẫn nguồn tin từ CQĐT.

Vì vậy, ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Thanh Niên biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nữ sinh viên Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.



