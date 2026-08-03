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Nữ sinh bị quay lén trong nhà vệ sinh tại Trường ĐH Quốc tế Miền Đông: Nhà trường lập tức hành động

Hương Trà (T/H)
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Theo thông tin chia sẻ, một nữ sinh viên đi vệ sinh thì phát hiện chiếc điện thoại chĩa camera về phía mình nên hoảng sợ, la hét.

Ngày hôm qua (2/8), mạng xã hội xôn xao trước thông tin một nữ sinh bị nam thanh niên lạ mặt quay lén trong nhà vệ sinh tại một trường đại học nằm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Theo bài chia sẻ thì vào trưa 1/8, một nữ sinh viên đang sử dụng nhà vệ sinh của trường thì phát hiện chiếc điện thoại chĩa camera về phía mình nên hoảng sợ, la hét. Lúc này, người thanh niên được cho là quay lén cố thủ bên trong nhà vệ sinh nữ khác.

Khi bị dọa gọi bảo vệ thì nam thanh niên kia mở cửa chạy ra ngoài. Các sinh viên nữ lập tức giữ lại và gọi bảo vệ. Qua kiểm tra, bảo vệ phát hiện bên trong điện thoại của người này có nhiều clip quay lén ở các nơi khác từ nhiều năm trước. Kiểm tra bên trong buồng vệ sinh nữ mà thanh niên đứng, phát hiện một camera ẩn. Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Nữ sinh bị quay lén trong nhà vệ sinh tại Trường ĐH Quốc tế Miền Đông: Nhà trường lập tức hành động - Ảnh 1.

Hình ảnh nam thanh niên cố thủ bên trong nhà vệ sinh nữ khác. (Ảnh: MXH)

Thông tin trên Dân Việt, một lãnh đạo Trường ĐH Quốc tế Miền Đông (phường Bình Dương, TP.HCM) xác nhận, sự việc xảy ra tại trường. Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã lập biên bản sự việc, cùng các tang vật và trình báo đến Công an phường Bình Dương để phối hợp xử lý vụ việc.

Lãnh đạo nhà trường cho biết thêm, nhà trường sẽ tăng cường việc giám sát an ninh hành lang các nơi dẫn vào nhà vệ sinh để cảnh báo phòng ngừa. Đồng thời, tăng cường thêm người rà soát các thiết bị quay lén được gắn bất hợp pháp để tôn trọng quyền riêng tư, hình ảnh nhạy cảm cá nhân.

Nữ sinh bị quay lén trong nhà vệ sinh tại Trường ĐH Quốc tế Miền Đông: Nhà trường lập tức hành động - Ảnh 2.

Hình ảnh camera ẩn được giấu trong nhà vệ sinh. (Ảnh: MXH)

Bên cạnh đó, Tờ Công an TP.HCM thông tin hiện vụ việc đang được trường Đại học quốc tế Miền Đông phối hợp với Công an phường Bình Dương xử lý theo quy định.

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