Nữ sinh 14 tuổi bị đánh hội đồng, ép quan hệ với bạn trai ngay trước mặt nhiều người

Phóng viên đưa tin từ đồn Công an quận Hoàng Cô, trực thuộc Công an thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, thời gian gần đây, một đoạn clip "đôi nam nữ thanh niên bị quây đánh ép quan hệ" đang lan truyền trên mạng khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo như đoạn clip cho thấy, nạn nhân là nữ sinh mặc áo trắng, đang ngồi quỳ dưới đất, bị hai nữ sinh khác túm tóc, tay đánh chân đạp tát liên tục vào mặt. Sau đó, đôi nam nữ sinh này bị đám người lột quần áo, bắt nằm trên giường, tiếp đến vài thanh niên khác trèo lên giường dùng chân đạp mạnh vào đầu bạn nam. Về sau, do người cùng dãy trọ nghe thấy tiếng động và tiếng kêu cứu mới gọi điện báo cảnh sát.

Hình ảnh trích xuất từ đoạn clip

Ngày 30/4, đồn công an quận Hoàng Cô, trực thuộc công an thành phố Thẩm Dương đã đưa ra thông báo chính thức, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 17h34 ngày 13/4/2021. Nạn nhân trong đoạn video là nữ sinh họ Vu (nữ, 14 tuổi) và nam sinh họ Lý 17 tuổi. Vu và đám người bạo hành do đối tượng họ Khương (nam, 16 tuổi) đứng đầu vốn quen biết nhau. Khương tự nhận mình là bạn trai của Vu. Vào hôm xảy ra sự việc, do biết tin có trai lạ xuất hiện trong phòng bạn gái, cậu ta liền tụ tập anh em tổng cộng 7 người hùng hổ xông vào phòng trọ đánh đập Lý.

Không chỉ dừng lại ở đó, Khương còn ép buộc bạn gái mình và cậu bạn trai kia quan hệ ngay trước mặt mọi người, đồng thời ghi lại toàn bộ quá trình đăng lên mạng. Xong việc, đối tượng ngang nhiên chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản Wechat của Vu sang cho mình, rồi cầm theo toàn bộ tài sản của bạn gái bỏ đi.

Sau vài ngày điều tra, hiện cảnh sát đã bắt giữ và tiến hành giam giữ hình sự đối với cả 7 đối tượng. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Sina News, Sohu News, Net Ease News