Ngày 13/8, Công an huyện Yên Thành ( Nghệ An ) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Trần Thị Lý (SN 1984, trú tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy ”.

Đối tượng Trần Thị Lý cùng tang vật tại cơ quan công an.

Trước đó vào khoảng 17h ngày 30/7, Công an huyện Yên Thành bắt quả tang đối tượng Trần Thị Lý đang vận chuyển ma túy đi bán lẻ cho các con nghiện trên địa bàn.

Điều đáng nói, khi phát hiện công an, Lý lập tức nuốt số ma túy đang cầm trên tay vào bụng, đồng thời ném số ma túy còn lại vào khu vườn hoang cạnh đó nhằm “thủ tiêu” tang vật. Lúc này, tổ công tác lập tức khống chế đối tượng Lý để đưa vào bệnh viện thực hiện các biện pháp y tế nhằm thu lại tang vật. Sau khi làm các biện pháp, công an đã thu giữ tang vật gồm 530 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan công an, bước đầu Trần Thị Lý khai nhận thường xuyên mua ma túy ở khu vực miền núi rồi đem về cất giấu ngoài đồng ruộng. Lý sau đó bán lẻ ma túy cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời.

Vụ việc đang được Công an huyện Yên Thành điều tra xử lý theo quy định.