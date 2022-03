"Nữ quái" chuyên trộm cắp tài sản ở nhiều cửa hàng tại TP.HCM bị bắt

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết, đang tạm giữ với Trần Thị Lượm (SN 1967, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".



Theo đó, khoảng 1 năm nay, nhiều cửa hàng ở các quận tại TP.HCM xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản. Theo camera của các cửa hàng này ghi lại 1 người phụ nữ trung niên đi vào vờ mua hàng. Sau khi chủ và nhân viên không để ý thì người này lấy ĐTDĐ, tiền,…rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Phần lớn các chủ cửa hàng không trình báo công an mà đăng clip camera an ninh ghi nhận người phụ nữ lấy tài sản lên mạng.

Trước tình hình trên, Thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng PC02 đã chỉ đạo Đội 4 chủ công phối hợp cùng các đội khác xác minh truy xét bắt bằng được đối tượng gây án. Bằng nghiệp vụ, công an xác định đối tượng gây án là Lượm.

Lượm tại cơ quan công an.

Trích lục hồ sơ, Lượm mang 3 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Tuy nhiên, khi công an xác định được thì Lượm lại "biến mất" một cách đầy bí ẩn.

Ngày 16/3, trinh sát phát hiện Lượm nên bắt giữ. Tại công an, "nữ quái" khai gây ra gần 10 vụ trộm cắp ở các cửa hàng nhiều quận. Quá trình này, công an tạm giữ thêm 1 nghi can khác có nhiệm vụ chở Lượm đi gây án.

Công an đề nghị ai là nạn nhân của Lượm tới Đội 4 và Đội 8, Phòng PC02 để trình báo phối hợp cùng đơn vị điều tra xử lý đối tượng.

https://soha.vn/nu-quai-chuyen-trom-cap-tai-san-o-nhieu-cua-hang-tai-tphcm-bi-bat-20220317160502674.htm