Nữ du khách khoe thân phản cảm ở Hội An lên tiếng về sự việc

Liên quan đến sự việc nữ du khách Tiêu Bội Nghi (Siew Pui Yi , SN 1998, Quốc tịch Malaysia) chụp ảnh khoe thân phản cảm với áo dài khi đang thả hoa đăng ở TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), tối 6/4, Tiêu Bội Nghi đã lên tiếng về sự việc trên trang facebook cá nhân.

Theo đó, cô gái thừa nhận đã đăng tải những hình ảnh không phù hợp làm ảnh hưởng đến cộng đồng trong chuyến du lịch đến Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự xin lỗi, rút kinh nghiệm và hứa sẽ tìm hiểu kỹ văn hoá ở các vùng đất.

Cô gái này cũng cho biết mình yêu Việt Nam và hy vọng sẽ quay trở lại du lịch.

Hình ảnh của Tiêu Bội Nghi sau khi đăng tải bị chỉ trích dữ dội.

Theo đó, trong bài đăng của mình, cô gái này sử dụng 3 ngôn ngữ gồm tiếng Việt, Anh và Hoa.

"Xin gửi lời chào tới các bạn ở Việt Nam.

Bản thân tôi trước đó đã đăng một vài hình ảnh trong chuyến đi du lịch tới thành phố Hội An của Việt Nam, vì sự ăn mặc không phù hợp làm ảnh hưởng đến cộng đồng mạng Việt Nam, tôi xin lỗi vì hành động của tôi và sự thiếu tôn trọng văn hóa truyền thống Việt Nam. Hiện tại tôi cũng đã xóa bỏ những hình ảnh này và thật sự muốn gửi lời xin lỗi của tôi tới tất cả mọi người.

Những bình luận của mọi người tôi đều đọc rất kỹ, tôi thật lòng rút kinh nghiệm từ những sự góp ý của mọi người dành cho tôi, tôi luôn ghi nhớ và cảm ơn những lời khuyên của các bạn.

Cuối cùng, tôi muốn nói với mọi người rằng tôi rất thích Việt Nam và hy vọng vẫn còn cơ hội để có thể quay trở lại Việt Nam du lịch, chắc chắn rằng tôi sẽ không để sự việc này xảy ra một lần nào nữa!

Một lần nữa tôi rất xin lỗi mọi người. Song song đó, tôi cũng sẽ chú ý và tìm hiểu hơn văn hóa từng vùng miền trên khắp thế giới khi đi du lịch .

Cảm ơn tất cả mọi người", bài đăng của Tiêu Bội Nghi trên facebook M.P.Y. viết.

Trước đó vào tối 4/4, trên trang facebook và Instagram có tên M.P.Y. đăng tải 2 hình ảnh một cô gái ăn mặc hở hang đang thả hoa đăng trên sông Hoài. Theo đó, cô gái mặc áo dài nhưng chỉ mặc nội y bên dưới.

Bài đăng ngay lập tức khiến dư luận tại TP Hội An "dậy sóng" với nhiều bình luận bức xúc, yêu cầu làm rõ hành vi xúc phạm văn hoá Hội An. Nhiều trang facebook ở Hội An cũng chia sẻ lại hình ảnh trên kèm các ý kiến chỉ trích.

Trên trang Facebook cá nhân M.P.Y., tính đến trưa 5/4, đã có đến 1,8 triệu lượt bình luận và hơn 600 lượt chia sẻ liên quan đến hình ảnh cô gái mặc áo dài thả hoa đăng nhưng lộ nội y. Đa số bình luận không đồng tình với lối ăn mặc phản cảm, nhất là sử dụng áo dài trong "tình huống" như vậy.

