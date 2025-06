Nữ nạn nhân vụ sập tường kinh hoàng ở Long An đã thoát 'cửa tử'

Sáng 4/6 Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nữ bệnh nhân H.N. (32 tuổi, ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) – nạn nhân trong vụ sập tường do mưa lớn – đã có chuyển biến tích cực sau phẫu thuật. Theo BS.CK2 Võ Công Khanh – Phó trưởng Khoa Ngoại tiêu hóa, hiện mạch, huyết áp và các chỉ số sinh hiệu của bệnh nhân đều ổn định. Khoa Ngoại tiêu hóa tiếp tục theo dõi và điều trị nội khoa.

Nạn nhân bị đa chấn thương đe dọa trực tiếp đến tính mạng

Trước đó, lúc 15 giờ 5 phút ngày 2/6, bệnh nhân nhập khoa Cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do đa chấn thương, chân trái được nẹp. Sau xác định thông tin bệnh nhân vừa bị tường sập đè lên người, các bác sĩ nhanh chóng kích hoạt quy trình báo động đỏ, tiến hành hồi sức tích cực, truyền dịch, giảm đau, kháng sinh và thực hiện các xét nghiệm hình ảnh.

Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị đa chấn thương nghiêm trọng: dập phổi, tràn khí – dịch màng phổi phải, tràn dịch màng phổi trái, gãy nhiều xương sườn bên phải, rách gan, tụ máu hố thượng thận, gãy lún đốt sống L4 – L5, gãy mõm gai đốt sống L3 – L5, gãy hai xương cẳng chân trái.

Sau hội chẩn khẩn liên khoa, nạn nhân được phẫu thuật khẩn cấp với sự phối hợp của bốn ê kíp bác sĩ, gồm Ngoại tiêu hóa, Ngoại gan mật tụy, Chấn thương chỉnh hình và Ngoại lồng ngực. Sau nhiều giờ căng thẳng, ca mổ kết thúc lúc nửa đêm ngày 3/6, bệnh nhân được chuyển hậu phẫu và tiếp tục điều trị tại khoa Ngoại tiêu hóa.

Nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ đã giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch

Hiện các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát tình trạng tổn thương gan, phổi và cột sống của bệnh nhân.

Như Tiền Phong đã đăng tải, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 2/6, khi đang ở trong nhà cùng gia đình tại ấp Thuận Tây, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc (Long An), chị H.N. bất ngờ gặp tai nạn do bức tường đổ sập trong mưa lớn bất thường. Vụ việc khiến 8 người trong nhà gặp nạn, trong đó 2 người tử vong tại chỗ, 5 người an toàn và chị H.N. bị chấn thương nghiêm trọng, được sơ cứu tại Trung tâm Y tế Cần Đước sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.