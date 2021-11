Nữ đồ tể siết cổ chồng ngay đêm tân hôn và cái chết thảm của 2 người đàn ông đến sau

Địa ngục trần gian

Khi bước vào căn nhà của công nhân khai thác mỏ John Price tại thị trấn Aberdeen (New South Wales) sáng 1/3/2000, điều tra viên Scott Matthews và Graham Furlonger không hề biết rằng mình sắp phải chứng kiến một trong những hiện trường tội ác man rợ bậc nhất nước Úc.

Ngôi nhà mà hung thủ và nạn nhân từng cùng chung sống, cũng là hiện trường vụ án man rợ bậc nhất nước Úc hiện đại. Ảnh: ABC News

"Có thứ gì đó đang treo trước lối đi của chúng tôi. Nó trông như cái chăn hoặc thứ chắn ở cửa vào", Matthews nhớ lại. Dùng tay vén tấm màn sang một bên, ông thấy cánh tay mình có dính máu. Hoàn hồn nhìn lại, Furlonger mới nhận ra thứ mà mình vừa đụng phải là một bộ da người được treo thõng từ khung cửa trên.

Thẩm phán Tòa án Tối cao Barry O'Keefe sau này mô tả, bộ da được lấy ra khéo tới mức chỉ thiếu một vài mảnh ở ngón chân, đầu ngón tay, ngực, và khi khám nghiệm tử thi, đã được cấy lại vào thi thể nạn nhân. Người làm ra việc này chắc chắn rất chuyên nghiệp, hành động cực dứt khoát.

Đó là nữ công nhân lò mổ Katherine Knight, bạn gái nạn nhân.

Trước khi vụ án mạng xảy ra, Katherine Knight và bạn trai John Price đã bên nhau 5 năm và có 1 cô con gái. Ảnh: ABC News

Katherine Knight từng có ý định giết con mình để thỏa cơn giận với chồng. Ảnh: 7News

Đài truyền hình 7News dùng từ "địa ngục" để gọi những gì mà cảnh sát phát hiện sau tấm rèm da người, trong căn bếp của gia đình. Đầu anh ta nằm gọn trong một cái nồi hầm còn ấm, cùng với khoai tây, cải bắp, bí xanh. Trên bàn ăn bày sẵn 2 chiếc đĩa đầy rau và thịt người đã nấu chín, kèm mẩu giấy ghi chú chỉ định người dùng bữa. Một dành cho con trai, một dành cho con gái út của Price.

Từ dấu vết tại hiện trường, các điều tra viên suy luận rằng nạn nhân đã bị tấn công ở phòng ngủ. Dù bị thương nặng, anh ta vẫn lết ra hành lang, cố gắng thoát ra khỏi nhà. Knight đã đâm bạn trai nhiều nhát trước khi phân xác dã man.

John Price đã lo lắng cho tính mạng của mình và các con riêng suốt nhiều tháng, bởi tâm tính của Knight ngày càng bất ổn và hung dữ. Những trận cãi vã, gây gổ không ngừng trong 5 năm bên nhau của cặp đôi kết thúc bằng cú vung dao của Knight nhằm thẳng vào ngực người tình, 2 ngày trước vụ án mạng.

Price sau đó đã báo án với cảnh sát để xin lệnh cấm bạn gái lại gần mình cùng các con. Anh ta không quên dặn đồng nghiệp: Nếu thấy ngày mai mình không đi làm, thì rất có thể là đã chết dưới tay người bạn đời. Linh cảm của người đàn ông sắp chết dưới tay người mình yêu hoàn toàn đúng.

Người chồng đầu tiên bị siết cổ đêm tân hôn

Cư dân Aberdeen chẳng ai là không biết thói bạo lực của Katherine Knight. Cả tuổi thơ chứng kiến bố bạo hành mẹ đã ảnh hưởng lớn tới tâm tính người phụ nữ này. Thời còn đi học, cô ta thường xuyên gây gổ, đánh nhau với bạn bè, và thậm chí là đánh cả giáo viên.

Người thân của John Price được cho sẽ bị Katherine Knight tấn công và giết hại, nếu nữ đồ tể này được thả tự do. Rất may mắn, đơn kháng cáo, phản đối mức án tù chung thân không ân xá dành cho cô ta đã bị bác bỏ. Ảnh: NYDaily News

Knight có công việc mơ ước năm 15 tuổi tại lò mổ ở địa phương. Đồng nghiệp của Knight đánh giá rất cao tay nghề của nữ thợ mổ, còn 3 người đàn ông đi qua cuộc đời cô ta lại cảm thấy may mắn vì thoát được mối quan hệ này.

Người chồng đầu tiên, cũng là chồng hợp pháp duy nhất của Knight đã "nếm mùi" ngay trong đêm tân hôn năm 1974. David Kellett bị vợ mới cưới siết cổ tới nghẹt thở vì uống quá chén, không thể làm cô ta thỏa mãn. Hơn 10 năm chung sống, Kellett nhiều lần bị vợ bạo hành: đánh bằng chảo, đốt quần áo, dùng dao hăm dọa... Ngày Kellett bỏ đi, cô ta đã lên kế hoạch giết chồng và mẹ chồng nhưng bất thành. Cậu con trai 2 tháng tuổi suýt chết vì bị mẹ vứt trên đường ray xe lửa để… trả thù bố. Tại bệnh viện, Knight được chẩn đoán mắc trầm cảm sau sinh.

Vài năm yêu đương và sống chung, tay đua xe giải nghệ Dave Saunders, đã "kịp" nằm viện 3 ngày vì bị người tình đâm bằng kéo. Knight giết cả chó cưng của Sanders để trút nỗi bực dọc với ông chủ nó.

Năm 1990, Saunders "bỏ của chạy lấy người", cô ta tiếp tục cặp kè với thợ mổ John Chillingworth và vẫn không thể từ bỏ thói bạo lực.

Bản án chưa từng có tiền lệ

Chuyện tình với thợ mỏ John Price dường như tốt đẹp hơn so với các mối quan hệ trước, cho tới khi anh ta từ chối kết hôn với Katherine Knight vì muốn để lại ngôi nhà của mình cho con riêng chứ không phải vợ mới.

Ý định giết người tình đã nhen nhóm trong Knight suốt thời gian dài. 16 tháng trước khi vụ án xảy ra, Knight từng nói với con gái: "Mẹ mà giết Pricey thì rồi mẹ sẽ tự tử". Một lần khác, cô ta tuyên bố với anh trai mình: "Em sẽ giết Pricey rồi chạy trốn".

Khi cảnh sát ập vào hiện trường vụ án mạng, Knight vẫn ở đó, trong phòng ngủ, đang phê thuốc. Cô ta nói rằng bản thân không nhớ gì về hành động tội ác của mình. "Điều cuối cùng tôi nhớ là tôi vào nhà và xem tivi một lúc. Tôi không biết gì về quãng thời gian mà các anh nói", Knight nói trong cuộc thẩm vấn với cảnh sát.

Năm 2001, dù được xác định mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới (BPD), Katherine Knight vẫn bị kết án tù chung thân không ân xá.

Thẩm phán Barry O’Keefe thì khẳng định việc không nhận thức được về thời điểm hay lí do giết người chẳng liên quan gì tới chứng bệnh tâm thần này và vì vậy, không thể lấy đó là lí do để bào chữa cho hành vi của nữ đồ tể. Bị cáo chưa bao giờ nhận thức được tội lỗi hay tỏ ra ăn năn. Nếu được thả, cô ta sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của xã hội".

5 năm sau, trong đơn kháng cáo, nữ đồ tể vẫn cho rằng mình chưa phải là loại tội phạm giết người man rợ nhất và rằng bản án cô ta phải chịu là quá khắc nghiệt. Đơn kháng cáo bị bác bỏ, Knight trở thành người phụ nữ đầu tiên ở Úc nhận mức án tù này.

Nguồn: ABC News, 7News, NYDailyNews…