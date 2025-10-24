Sức khỏe các nạn nhân đã tạm ổn định

Chiều tối 23/10, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, các nạn nhân bị đối tượng dùng dao tấn công xảy ra vào sáng cùng ngày tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An hiện đã được phẫu thuật và tạm thời có sức khỏe ổn định. Hiện các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi để chăm sóc và điều trị.

Bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho các nạn nhân trong vụ việc .

Trong số các nạn nhân có điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị nặng nhất với 11 vết dao đâm vào mặt, cổ, ngực, lưng. Trong đó có 2 vết thương rất nặng, thấu xuống phổi làm đứt tĩnh mạch cảnh ngoài và đứt nhánh bên động mạch dưới đòn phải. Điều dưỡng Trang đã được phẫu thuật kịp thời và qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn đang được các bác sĩ theo dõi sát sao.

2 điều dưỡng khác cũng bị thương đang được điều trị gồm chị Nguyễn Thị Thu Hoài với vết đâm thủng bụng. Điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung bị đâm 3 nhát ở vùng lưng, tay. Ngoài 3 điều dưỡng, có 2 người nhà bệnh nhân là nạn nhân trong vụ việc gồm bà Ngô Thị Thu Thủy (51 tuổi, trú Nghệ An) bị đối tượng đâm thủng cổ và bà Phan Thị Tứ (64 tuổi, trú Hà Tĩnh) bị đâm ở tay, lưng.

Các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Lời kể kinh hoàng của các nhân viên y tế

Đối tượng tấn công các nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An là Bằng Văn Vỹ (SN 1996, trú xã Quế Phong, Nghệ An) đang có vợ và 2 con sinh đôi điều trị tại phòng 305 Khoa Sơ sinh.

Điều dưỡng Trần Thị Hồng (Khoa Sơ sinh) vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc.

Điều dưỡng Trần Thị Hồng (Khoa Sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại, khoảng 10h sáng 23/10, Vỹ bất ngờ dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và các điều dưỡng đang chăm sóc trẻ tại phòng. Vỹ giằng lấy một bệnh nhi trong phòng rồi dọa ném ra khỏi cửa sổ tầng 3.

Khi người nhà chạy đến giằng co với Vỹ, điều dưỡng Trần Thị Hồng đã không chút do dự lao tới giằng lại cháu bé trên tay Vỹ và ôm cháu bỏ chạy khắp tầng 3.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang chạy theo hỗ trợ, bồng cháu bé cùng chị Hồng chạy vào phòng điều dưỡng cách đó vài mét để trốn. Chị Hồng và Trang chạy vào phòng điều dưỡng, cố thủ trong góc. Chị Trang dùng tấm chăn mỏng che cho ba người, xin Vỹ dừng tay nhưng bị Vỹ dùng dao đâm liên tục vào người chị Trang.

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nơi xảy ra sự việc.

"Tôi cướp được cháu bé rồi chạy. Đối tượng cầm dao rượt theo, gặp ai hắn cũng đâm", chị Trần Thị Hồng nhớ lại.

Về phía đối tượng Vỹ, trong lúc đối tượng này đang truy sát các nữ điều dưỡng trong phòng, lực lượng bảo vệ bệnh viện đã có mặt, khóa chặt phòng và phối hợp với công an khống chế đối tượng thành công.

Sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã khẩn trương sơ cứu, chuyển các nạn nhân sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục cấp cứu, phẫu thuật cho các nạn nhân.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung và Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Minh Tuệ đến thăm hỏi, chỉ đạo công tác cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung đã trực tiếp có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để chỉ đạo công tác cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân.

Tại đây, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu các y, bác sĩ tập trung cao độ, huy động toàn bộ nguồn lực, trang thiết bị và thuốc men để cứu chữa các nạn nhân, đặc biệt là điều dưỡng Trang - người bị thương nặng nhất trong vụ việc.

Giám đốc Sở Y tế cũng đến thăm, động viên từng nạn nhân và biểu dương những nhân viên y tế đã dũng cảm đứng ra ngăn cản đối tượng để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho các bệnh nhân nhi và người nhà.

Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An Tăng Xuân Hải thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ việc.

Cùng thời điểm này, ông Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trực tiếp đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để nắm rõ tình hình và có những chỉ đạo xử lý sự việc. Ông Nguyễn Hữu Lê yêu cầu trước mắt, tập trung tối đa nguồn lực cứu chữa cho các nạn nhân, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh và nhân viên y tế. Đồng thời nhanh chóng ổn định tâm lý, tinh thần cho đội ngũ y, bác sĩ sau vụ việc. Tuyệt đối không để công tác khám chữa bệnh bị gián đoạn. Bên cạnh đó là rà soát, tăng cường quy trình an ninh, kiểm soát người ra vào tại bệnh viện, đặc biệt ở các khoa có trẻ sơ sinh, nhằm phòng ngừa các tình huống tương tự.

Sở Y tế Nghệ An biểu dương các nhân viên y tế đã không quản hiểm nguy, dũng cảm giành giật sự sống cho cháu bé và ngăn cản đối tượng. Hành động ấy thể hiện rõ phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc.