Nữ diễn viên lộ clip "nóng": 6% bình luận bênh vực, cảm thông giữa hàng nghìn lời thoá mạ, mạt sát

Đêm 26/5 vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip nóng của hotgirl A.T - người đẹp từng đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và xuất hiện trong bộ phim Về nhà đi con, Sinh tử...

Theo đó, clip này ban đầu được lan truyền trên Facebook, sau đó cũng xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội khác như telegram, twitter,.. Đoạn video "nóng" bị phát tán, đã nhanh chóng trở thành chủ đề "hot" của cư dân mạng. Trên nhiều diễn đàn, page với lượt theo dõi cao, đâu đâu cũng thấy bàn luận hay thậm chí là "xin link".

A.T đang gặp khủng hoảng khi bị lộ clip "nóng".

Đa số những gì cư dân mạng quan tâm là nội dung trong clip, rồi bình phẩm về nó như một thú vui. Trên một diễn đàn khá lớn, dưới bài viết đưa tin về sự việc này, với hơn 7,7 nghìn bình luận thì có lẽ không tới 10% đứng ra bảo vệ, lên án hành động phát tán clip của người khác mà thay vào đó là những lời thoá mạ nhân phẩm của cô gái.

Những bình luận thoá mạ A.T

Để các luồng thông tin bên lề về xuất thân nữ chính, mối quan hệ của người đàn ông được cho là đã có vợ và một câu con trai 7 tuổi sang bên cạnh vì tính thời điểm hiện tại, chưa có ai chính thức lên tiếng xác nhận, tất cả vẫn chỉ là tin đồn.

Đặt những ồn ào xung quanh cuộc sống cá nhân của A.T sang một bên thì có một sự thật cần được nhấn mạnh rằng đây là clip riêng tư, là quyền tự do cá nhân của A.T mà không ai có quyền xâm phạm trừ nhân vật chính.

Việc lan truyền clip riêng tư, clip nóng lên mạng xã hội là hành động vi phạm pháp luật. Phản ứng đầu tiên của dư luận nên là chỉ trích việc làm trái phép này, nhưng thay vào đó là hàng nghìn bình luận tiêu cực, chửi bới trên khắp các bài đăng liên quan tới vụ việc.



Ngay cả khi nữ chính đã lên tiếng rằng tâm lý cô đang vô cùng hoảng loạn, đã từng tìm tới cái chết, gần như đã "giơ tay xin đầu hàng" nhưng phản ứng của cư dân mạng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Những tài khoản mạng lướt qua lời "cầu cứu", tiếp tục với loạt hành động giễu cợt và phát tán clip với niềm vui thú.

Hành động sai, suy nghĩ một chiều, lạnh lùng thờ ơ trước nỗi đau của nạn nhân nhưng cư dân mạng lại đang cho phép bản thân cái quyền nhận xét, bình phẩm người khác như thể rất vô can? Liệu có công bằng với người bị hại không?