Nữ đại uý quật ngã “quái xế” trên Hồ Gươm: Võ thuật, bắn súng đều giỏi, hình ảnh đời thường gây bất ngờ

Chương trình “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” do Công an thành phố Hà Nội tổ chức vào ngày 10/8 vừa qua tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã nhận về nhiều sự chú ý từ công chúng. Đặc biệt là các tình huống giả định, xử lý nhóm đối tượng có hung khí và thái độ chống đối đối người thi hành công vụ.

Tình huống một nữ chiến sĩ mặc trang phục CSGT hạ gục nhóm “quái xế” trong thời gian ngắn là một trong số đó. Đối mặt với 3 thanh niên hung hãn nhưng cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh, thực hiện các động tác đẹp mắt, dùng chân kẹp cổ và cùng đồng đội trấn áp các đối tượng.

Nữ chiến sĩ hạ gục các đối tượng (nhập vai) trong thời gian ngắn (Clip: NXH)

Ngay sau đó, danh tính của nữ chiến sĩ cũng được cư dân mạng tìm ra. Hóa ra, cô là Nguyễn Phương Thảo - một gương mặt khá nổi tiếng của lực lượng Công an Nhân dân.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại chương trình “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”, nữ Đại úy chia sẻ trên MXH: “Trải qua biết bao mùa Hội thi võ thuật CAND, đây mới là phần trình diễn võ thuật tình huống đặc biệt nhất. Bởi tất cả anh chị em chúng tôi đều đã chiến thắng, huy chương, giải thưởng đó là sự cổ vũ, reo hò, tán thưởng và ủng hộ từ nhân dân.

Có lẽ đến hết cuộc đời này, tôi sẽ chẳng thể nào quên cái cảm giác lâng lâng sáng ngày 10/8, khi được đi giữa vòng tay Nhân dân, là niềm vinh dự, tự hào, hạnh phúc mà hiếm ai có được”.

Phương Thảo gây ấn tượng với những động tác dứt khoát, đẹp mắt

(Ảnh: Như Hoàn)

Được biết, Nguyễn Phương Thảo sinh năm 1992, đến từ Thanh Hóa. Hiện tại, cô là Đại úy, công tác tại Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 Bộ Công an (VNFPU1).

Phương Thảo học võ từ khi còn nhỏ và đấu võ chuyên nghiệp từ năm cấp 2. Sau đó, cô trở thành học viên Khoa Trinh sát hình sự, trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân. Tốt nghiệp, nữ chiến sĩ được điều về công tác tại Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Ứng Hòa (nay là xã Vân Đình).

Trong suốt quá trình công tác, Phương Thảo từng nhiều lần có mặt trong Đoàn Công an TP Hà Nội dự thi Hội thi Điều lệnh, võ thuật, bắn súng của Bộ Công an và đều giành giải cao.

Phương Thảo hiện đang công tác tại Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1

Những khoảnh khắc tập luyện của Phương Thảo

Phương Thảo (thứ 3 từ trái sang, hàng trên) cùng đồng đội trong Ngày hội văn hóa - thể thao "Tuổi trẻ Công an Hưng Yên - Vì an ninh Tổ quốc" vào ngày 8/8 vừa qua



Hiện tại, Phương Thảo đang có 33k người theo dõi trên Facebook. Tại đây ngoài các hình ảnh về công việc, cô cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc với đồng đội và đời thường như chụp ảnh chung cùng chiến sĩ Lê Thị Mai Ly - “gơn phố” cũng tham gia tình huống giả định tại Hồ Gươm, chiến sĩ Bảo Chinh - "bông hồng" cảnh sát đặc nhiệm gây sốt dịp tham gia diễu binh 30/4 vừa qua,...

Đại úy Phương Thảo và Thiếu tá Mai Ly

Hai "bông hồng" Phương Thảo và Bảo Chinh

Nữ Đại úy có phong cách đời thường nhẹ nhàng, trái hẳn lúc làm nhiệm vụ

(Ảnh: FBNV)