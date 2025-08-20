Nữ đại gia đứng sau tòa tháp 55 tầng được coi là biểu tượng mới của TP đông dân nhất Việt Nam là ai?

Tòa tháp Saigon Marina IFC là một trong 3 tòa tháp cao nhất Việt Nam. Ảnh: LG

Sáng qua (19/8), tòa tháp Saigon Marina IFC cao 55 tầng được khánh thành, tọa lạc tại số 2 Tôn Đức Thắng. Đây là một trong 80 công trình trọng điểm được khánh thành, khởi công chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). Đồng thời, công trình này đánh dấu cột mốc khởi đầu cho tiến trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP HCM.

Ai là đại gia "đứng sau" tòa tháp thuộc top cao nhất Việt Nam?

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng và Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo –Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank thực hiện nghi thức khánh thành Tòa tháp Saigon Marina IFC. Ảnh: VGP

Chủ đầu tư tòa tháp Saigon Marina IFC là Công ty TNHH Capitaland Tower.

Đáng chú ý, ngay trước thời điểm khánh thành Saigon Marina IFC, CapitaLand Tower đã có sự biến động lớn về cơ cấu cổ đông khi vốn điều lệ được nâng gấp 10 lần, cụ thể từ mức 2.020 tỷ đồng vượt lên mốc 22.520 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo dữ liệu từ phòng đăng ký kinh doanh TP HCM, cùng với việc tăng vốn "khủng" trên, Capitaland Tower vừa đón thêm một cổ đông mới là bà Lê Thị Huyền Linh (SN 1988). Nữ đại gia này nắm giữ tới 91% cổ phần, tương ứng vốn góp hơn 20.500 tỷ đồng. Trong khi đó, các cổ đông trước đây đồng loạt giảm tỷ lệ sở hữu, chẳng hạn cổ đông Lương Phan Sơn (giữ cương vị Chủ tịch HĐTV của Capitaland Tower) giảm từ 95% chỉ còn 8,5%, ông Nguyễn Mạnh Kiên và ông Nguyễn Tân Hưng mỗi người nắm 0,2%.

Ngoài ra, nữ đại gia 8x bí ẩn này hiện còn là Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Masterise Property, Tổng giám đốc Công ty TNHH Môi giới và Giải pháp Đầu tư Toàn cầu.

Một trong ba tòa tháp cao nhất Việt Nam

Tòa tháp Saigon Marina IFC là một trong những tòa tháp cao nhất Việt Nam hiện nay. Tòa tháp gồm 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, với tổng diện tích sàn hơn 106.000 m². Trong đó khoảng 87.000 m² dành cho văn phòng hạng A và phần diện tích còn lại được bố trí làm trung tâm thương mại, nhà hàng, không gian phòng họp và các tiện ích cao cấp. Đây chính là một trong ba tòa tháp cao nhất Việt Nam, được thiết kế theo chuẩn LEED Gold với giải pháp tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, trong đó hơn 30% diện tích được quy hoạch dành cho không gian xanh.

Điểm nhấn kiến trúc của Saigon Marina IFC là hệ thống LED toàn mặt dựng có khả năng trình chiếu ánh sáng nghệ thuật sống động, kết hợp cùng quảng trường nhạc nước hiện đại giúp tòa tháp trở thành "ngọn hải đăng" của nền kinh tế đô thị hiện đại.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự lễ khánh thành tòa tháp Saigon Marina IFC. Ảnh: LG

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết Saigon Marina IFC mang sứ mệnh trở thành điểm hội tụ của trí tuệ, nguồn lực tài chính và công nghệ. Đây cũng sẽ là trụ sở của các định chế tài chính, tập đoàn đa quốc gia, đồng thời là điểm khởi nguồn cho sáng kiến, khát vọng khởi nghiệp và những ý tưởng gắn kết Việt Nam sâu rộng hơn với dòng chảy kinh tế toàn cầu. Saigon Marina IFC là bước khởi đầu trong lộ trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế TP HCM, một động lực phát triển mới của kinh tế Việt Nam, góp phần đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng cùng bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch HDBank Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ rằng, tòa tháp Saigon Marina IFC không chỉ là biểu tượng kiến trúc mới của TP HCM, mà còn là "trái tim" của đô thị, giữ cho nhịp đập kinh tế của Sài Gòn luôn mạnh mẽ và mở ra chương mới cho sự phát triển đô thị hiện đại cũng như hội nhập toàn cầu.

Tòa tháp Saigon Marina IFC là công trình tiên phong tại Việt Nam áp dụng mô hình TOD (Transit-Oriented Development) với kết nối trực tiếp ga Ba Son - tuyến Metro số 1. Ảnh: VGP

Saigon Marina IFC chính là công trình tiên phong tại Việt Nam áp dụng mô hình TOD (Transit-Oriented Development) với kết nối trực tiếp ga Ba Son - tuyến Metro số 1. Tầng hầm B2 của tòa tháp này được thiết kế liên thông với ga ngầm Ba Son. Đồng thời khuôn viên tòa tháp cũng sở hữu cổng số 4 và số 5 của Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), mang đến trải nghiệm di chuyển thuận tiện, hiện đại và tối ưu thời gian.

Bên cạnh đó, với vị trí đắc địa và mạng lưới kết nối chiến lược, Saigon Marina IFC trở thành điểm hẹn của các tập đoàn đa quốc gia, định chế tài chính, văn phòng hạng A+, trung tâm hội nghị quốc tế, lãnh sự quán và chuỗi tiện ích cao cấp. Tòa tháp này do Tập đoàn Keppel (Singapore) tư vấn phát triển và vận hành, kiến tạo nên một hệ sinh thái Tài chính – Thương mại sôi động ngay giữa trung tâm thành phố.

Trên thực tế, theo Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội, việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP HCM là định hướng chiến lược dài hạn, nhằm đưa thành phố trở thành điểm đến của dòng vốn và hoạt động tài chính khu vực. Saigon Marina IFC chính là công trình đầu tiên mở đầu cho hành trình này, giúp cung cấp hạ tầng tiêu chuẩn cho các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư toàn cầu.