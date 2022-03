Nữ ca sĩ nổi tiếng bị cựu trụ trì lừa 13 tỷ như thế nào?

Trước đó, Zing.vn đưa tin, năm 2020, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông báo nhận một số đơn tố giác Phạm Văn Cung lừa đảo một số tiền lớn. Sau khi xác minh, tháng 8/2020, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định cho hoàn tục trở về gia thất đối với Phạm Văn Cung, đồng thời thu hồi các giấy tờ, gồm: Chứng Điệp thọ giới, Chứng nhận Tăng ni và đã xóa tên tu sĩ trong danh bộ Tăng ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Cuối năm 2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt tạm giam bị can Phạm Văn Cung để điều tra.