NSƯT Hoàng Hải làm cha đơn thân trong phim giờ vàng VTV

Sau dấu ấn trong “Cuộc đời vẫn đẹp sao”, “Độc đạo”, NSƯT Hoàng Hải tái xuất màn ảnh nhỏ với vai người cha đơn thân trong phim giờ vàng "Xóm nhỏ".

Trong phim, NSƯT Hoàng Hải đảm nhận vai ông Đô, người đàn ông một mình nuôi con gái trưởng thành. Ông là người cha nghiêm khắc, có phần cộc cằn, thường xuyên xảy ra bất đồng với con gái Trâm (Lê Lưu Ly đóng). Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài khó gần ấy là tình yêu thương và nỗi lo lắng của một người cha trước hành trình bước vào đời của con.

NSƯT Hoàng Hải hóa thân thành người cha đơn thân nghiêm khắc, cộc cằn nhưng yêu con

"Xóm nhỏ" xoay quanh Trâm, cô gái 19 tuổi quyết định rời Hải Phòng lên Hà Nội sau những bất đồng với bố. Mang theo khát vọng tự lập và niềm tin vào một tương lai rộng mở, Trâm nghĩ rằng cuộc sống ở thành phố lớn sẽ giúp mình có thêm cơ hội phát triển.

Tuy nhiên, mọi chuyện nhanh chóng vượt khỏi tưởng tượng của cô. Sau khi bị lừa, mất chỗ dựa và gần như trắng tay, Trâm phải bắt đầu cuộc sống tự lập tại một xóm trọ nghèo giữa lòng Hà Nội.

Tại đây, cô gặp Phong, chàng nhiếp ảnh gia tự do có tính cách thẳng thắn, thực tế. Hai người trở thành bạn chung phòng bất đắc dĩ, liên tục xảy ra những màn đấu khẩu và tình huống tréo ngoe. Những va chạm ban đầu dần mở ra câu chuyện về sự sẻ chia, niềm tin và tình cảm giữa những con người xa lạ.

Qua những câu chuyện đời thường, "Xóm nhỏ" hướng đến thông điệp về tình người giữa đô thị đông đúc. Một bữa cơm san sẻ, một lời hỏi han đúng lúc hay sự giúp đỡ không vụ lợi cũng có thể trở thành điểm tựa cho những người đang chật vật với cuộc sống.

Bên cạnh NSƯT Hoàng Hải, "Xóm nhỏ" còn có sự tham gia của Lê Lưu Ly và Hà Thành trong hai vai diễn chính là Trâm và Phong. Lê Lưu Ly từng gây thiện cảm với khán giả qua vai Phương trong phim "Mùa hè năm ấy" Lần này, nữ diễn viên thử sức với nhân vật Trâm, cô gái trẻ bướng bỉnh, cá tính, luôn muốn khẳng định bản thân nhưng phải học cách đối diện với những khó khăn của cuộc sống.

Trong khi đó, Hà Thành, gương mặt từng được chú ý qua vai Lâm trong "Gió ngang khoảng trời xanh" và vai Tùng trong "Mùa hè năm ấy", đảm nhận nhân vật Phong. Đây là chàng trai thẳng thắn, đôi lúc khó ưa nhưng giàu tình cảm, tạo nên những màn tương tác thú vị với Trâm.

Sự kết hợp giữa các diễn viên trẻ và nghệ sĩ giàu kinh nghiệm được kỳ vọng mang đến màu sắc tươi mới cho bộ phim. Đặc biệt, mối quan hệ cha con giữa ông Đô và Trâm hứa hẹn là một trong những tuyến nội dung đáng chú ý, khi tiếng cười đan xen với những khoảng lặng về tình thân.

"Xóm nhỏ" lên sóng lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên VTV1, bắt đầu từ ngày 21/10.