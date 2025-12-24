NSND Trần Lực sau ly hôn vợ 3: Không còn khát khao tìm tình yêu mới

NSND Trần Lực là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt, được khán giả yêu mến bởi tài năng, cá tính nghệ thuật và đời sống riêng thẳng thắn. Ở tuổi ngoài 50, sau ba lần đổ vỡ hôn nhân, nam nghệ sĩ chọn cách sống điềm tĩnh, an nhiên, không còn đặt nặng chuyện tìm kiếm một mối quan hệ tình cảm mới.

NSND Trần Lực là gương mặt gạo cội của làng nghệ thuật Việt Nam

Chia sẻ với Ngoisao, Trần Tú - con trai của NSND Trần Lực nói nhiều về cách anh nhìn nhận chuyện tình cảm của bố mình. Theo Trần Tú, tình yêu là câu chuyện riêng của mỗi người, không ai có quyền can thiệp hay áp đặt.

Con trai NSND Trần Lực thẳng thắn cho biết, bố từng trải qua những mối tình “khá chông chênh”, nhưng hiện tại ông hài lòng với cuộc sống có nhiều con cái bên cạnh. "Giờ bố vui vẻ với cuộc sống nhiều con cái, không mong cầu gì nhiều hay khao khát tìm người mới. Giờ bố cũng hơi già để có người yêu", Trần Tú nói.

Trần Tú là con trai thứ 3 của nghệ sĩ Trần Lực, từng được khán giả yêu mến khi tham gia "Bố ơi mình đi đâu thế?"

Gần đây, Trần Tú gây chú ý khi đóng phim "Thế hệ kỳ tích"

Điều đáng chú ý là Trần Tú không hề phản đối nếu bố có tình cảm mới, nhưng cũng không có mong mỏi hay thúc giục. Anh cho biết mình không tìm hộ, không vun vén, bởi hai bố con luôn tôn trọng cuộc sống riêng của nhau và để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Nói về những cuộc ly hôn của bố mẹ, Trần Tú khẳng định bản thân không bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực. Ngược lại, anh cảm thấy thương bố mẹ nhiều hơn vì hiểu rằng không ai bước vào hôn nhân với mong muốn chia tay. Những biến cố gia đình giúp anh trưởng thành, mạnh mẽ và học cách đối diện với thay đổi trong cuộc sống.

Ban đầu, Trần Tú sống cùng mẹ, sau này khi lớn hơn, anh chuyển về sống cùng bố. Sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau giữa hai bố con phản ánh rõ lựa chọn sống hiện tại của NSND Trần Lực: không còn khao khát yêu đương, chỉ mong một cuộc sống bình yên, đủ đầy về tinh thần sau nhiều thăng trầm.

NSND Trần Lực thời trẻ

NSND Trần Lực là nghệ sĩ đa tài của sân khấu và điện ảnh Việt Nam, ghi dấu ấn với nhiều vai diễn để đời cùng vai trò đạo diễn, nhà sáng lập sân khấu. Anh được đánh giá cao bởi tư duy nghệ thuật hiện đại, dám thử nghiệm và không ngại khác biệt.

Tuy nhiên, trái ngược với sự thăng hoa trong sự nghiệp, đời sống hôn nhân của Trần Lực khá lận đận. Nam nghệ sĩ từng trải qua ba cuộc hôn nhân đổ vỡ.