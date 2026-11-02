NSND SN 1957 nhận lương hưu tới 18 triệu đồng/tháng, vẫn được con cháu biếu thêm tiền

NSND Quốc Trị sinh năm 1957 trong một gia đình có truyền thống cách mạng.

NSND Quốc Trị là diễn viên thuộc Đoàn kịch nói Quân đội (nay là Nhà hát Kịch nói Quân đội) cho tới khi nghỉ hưu vào năm 2018. Cha ông là thương binh miền Nam tập kết ra Bắc, hai người anh trai cả và thứ tư đều từng tham gia kháng chiến chống Mỹ và bị thương. Bốn anh em còn lại, trong đó có ông, cũng xung phong nhập ngũ vào thời điểm chiến tranh căng thẳng.

Theo lời kể của nam nghệ sĩ, năm 1982, khi cả gia đình về ăn Tết, trong nhà có tới 9 người mặc áo lính, tính cả hai người con dâu.

Trước khi được đông đảo khán giả biết đến qua các bộ phim truyền hình như Ngày mai bình yên, Dưới bóng cây hạnh phúc hay gần đây là Gặp em ngày nắng, NSND Quốc Trị đã là gương mặt gạo cội của điện ảnh Việt Nam.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo diễn viên, NSND Quốc Trị được tuyển vào đoàn kịch nói của Tổng cục Chính trị, nay là Nhà hát Kịch Quân đội. Vai diễn đầu tiên của ông là anh lính tên Mộc trong vở Chị Nhà.

Năm 1999, nam nghệ sĩ giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 12. Đến năm 2001, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Năm 2012, Quốc Trị trở thành nghệ sĩ đầu tiên của lực lượng vũ trang trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Năm 2018, ông nghỉ hưu theo chế độ.

Dù đã rời công việc chính thức, NSND Quốc Trị vẫn thường xuyên góp mặt trong các bộ phim truyền hình của VTV. Những năm gần đây, ông tham gia nhiều dự án như Ngày Mai Bình Yên, Mùa Hoa Tìm Lại, Phố Trong Làng, Đấu Trí, Hành Trình Công Lý, Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc và Không Giới Hạn.

Nói về việc tiếp tục đóng phim ở tuổi này, nam nghệ sĩ cho biết ông không đặt nặng chuyện vai diễn lớn hay nhỏ, chính diện hay phản diện. Điều quan trọng là kịch bản có nội dung hấp dẫn và phù hợp để ông tiếp tục được làm nghề.

“Tôi không kén vai, dù vai nhỏ, chính diện hay phản diện nhưng có kịch bản hay thì đều nhận lời tham gia. Ở tuổi này rồi, tôi làm phim không phải vì cát-xê mà muốn sống hết mình với đam mê mình đã chọn”, NSND Quốc Trị chia sẻ.

Hiện tại, nam nghệ sĩ sống trong căn hộ tập thể rộng 80m². Sau hai lần điều chỉnh, mức lương hưu ông nhận được là 18 triệu đồng/tháng. Quốc Trị cho rằng đây là khoản tiền khá cao đối với một người đã nghỉ hưu.

“Nếu về già hoặc ốm đau, tôi có tiêu chuẩn thăm khám của một Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân nên cũng không lo lắng gì nhưng thi thoảng con cháu vẫn biếu tiền ông bà để động viên tinh thần chúng tôi”, ông nói.

Khác với nhiều người có thói quen gửi tiết kiệm hoặc tích trữ vàng khi về già, NSND Quốc Trị không quá chú trọng việc dành dụm theo cách này. Ông thường chi tiêu cho sinh hoạt gia đình và mua sắm đồ dùng phục vụ sở thích câu cá. Đây là thú vui mà nam nghệ sĩ duy trì khoảng 4-5 năm trở lại đây.

Thời điểm hiện tại, sức khỏe là mối bận tâm hàng đầu của NSND Quốc Trị. Ông cân bằng giữa việc đóng phim và rèn luyện sức khỏe. “Cái nào vừa với sức thì tôi làm, còn không tôi sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Tôi đi câu cá hoặc đàm đạo, đi du lịch với con cái", ông chia sẻ về cuộc sống hiện tại trong một chương trình truyền hình.

Ngoài câu cá, Quốc Trị còn có sở trường nấu ăn. Ông thường xuyên vào bếp và đặc biệt thích chế biến các món cá hấp, lẩu cá. Mỗi khi gia đình có khách, đây cũng là những món ăn ông thường trổ tài. Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, bạn bè đều dành lời khen cho khả năng nấu nướng của ông.

(Tổng hợp)