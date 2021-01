[NÓNG] Tòa án Tối cao Mỹ bị đe dọa đánh bom ngay trước lễ nhậm chức của ông Biden

Theo thông tin của phóng viên Alex Marquardt thuộc đài CNN cho biết, tòa nhà trụ sở của Tòa án Tối cao Mỹ đã bị đe dọa đánh bom khi lễ nhậm chức của tân Tổng thống Joe Biden sắp sửa diễn ra. Phóng viên này cho biết không có lệnh sơ tán tòa nhà, nhưng lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được tăng cường sau mối đe dọa này.

Trước thềm lễ nhậm chức của ông Biden, thủ đô Washington đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp và thắt chặt an ninh. Hơn 25.000 vệ binh quốc gia và cảnh sát đã được điều động đến bảo vệ thủ đô. Rào chắn được thiết lập tại các con phố, nhiều chốt kiểm soát được đặt ở các ngã tư nơi diễn ra buổi lễ. Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng đã tiến hành rà soát toàn bộ lực lượng vệ binh và an ninh do lo ngại bị tấn công từ bên trong.

Báo The Guardian (Anh) đưa tin về mối đe dọa đánh bom ở Tòa án Tối cao Mỹ