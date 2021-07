Pakistan: Xe buýt nổ tung lao xuống núi, 6 người TQ tử nạn, Bắc Kinh cảnh báo khẩn - Công dân bị tấn công!

Reuters đưa tin, vụ nổ lớn xảy ra vào sáng ngày 14/7 (giờ địa phương) với chiếc xe buýt chở hơn 30 kỹ sư Trung Quốc tới công trường đập Dasu ở huyện Kohistan Thượng, Pakistan. Ít nhất 10 người, trong đó có 6 công dân Trung Quốc và 2 nhân viên an ninh bán quân sự của Pakistan.

Tổng thanh tra Moazzam Jah Ansari, người đứng đầu cảnh sát tỉnh Khyber-Paktunkhwa - nơi xảy ra vụ việc - xác nhận cái chết của 6 người Trung Quốc, 2 binh sĩ và 2 người bản địa khác.



Trong khi đó, một nguồn tin cảnh sát khác nói số người tử vong đã tăng lên 13, gồm 9 người Trung Quốc và 2 nhân viên an ninh Pakistan.

Hình ảnh chiếc xe buýt gặp nạn (Ảnh: Twitter)

Ông Ansari nói với Reuters rằng cảnh sát đang tiến hành điều tra, nhưng ông nhận định vụ nổ "giống như hành vi phá hoại" nhằm vào chiếc xe buýt.

Ít nhất ba quan chức khác xác nhận với Reuters rằng chiếc xe buýt đã bị tác động bởi vụ nổ.

"Chiếc xe buýt bị lao xuống vách núi sâu sau vụ nổ và gây ra thương vong nặng nề," Reuters dẫn lời một quan chức chính phủ Pakistan ẩn danh.

"Một kỹ sư Trung Quốc và một binh sĩ đang mất tích. Chiến dịch giải cứu đã được khởi động và toàn bộ bộ máy chính quyền đã được huy động để giải cứu những người bị thương bằng trực thăng cứu hộ."

Hãng tin AFP dẫn lời quan chức Pakistan cho biết có 31 công dân Trung Quốc khác bị thương trong sự việc ngày hôm nay, 14/7.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan đã nhanh chóng phát đi cảnh báo khẩn cấp trên tài khoản WeChat. Cơ quan này cho biết, "mới đây nhân viên dự án của Trung Quốc tại Pakistan bị tấn công, hiện đã gây ra thương vong cho công dân của chúng ta."

"Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan cảnh báo khẩn cấp công dân, doanh nghiệp, các dự án Trung Quốc tại Pakistan cần phải hết sức chú ý, quan tâm chặt chẽ tình hình an ninh tại bản địa, tăng cường bảo vệ an toàn cho nhân viên dự án, đề phòng nghiêm ngặt, không ra ngoài khi không có việc cần thiết. Nếu gặp phải tình huống an ninh khẩn cấp hãy kịp thời báo cảnh sát và liên hệ với Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Trung Quốc tại Pakistan," thông cáo nêu.

Dự án thủy điện Dasu là một phần trong Vành đai Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC). Đây là chương trình đầu tư quy mô lên đến 65 tỷ USD nhằm kết nối miền tây Trung Quốc với cảng biển Gwadar ở miền nam Pakistan.

CPEC nằm trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai, Con đường (BRI) do Bắc Kinh khởi xướng.

Các kỹ sư Trung Quốc và công nhân Pakistan đã làm việc tại dự án Dasu và một số dự án khác trong khu vực từ vài năm qua.