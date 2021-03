Vụ án nghiêm trọng ở Sóc Trăng: Một người tử vong trong chòi, công an phát hiện thêm thi thể trong đám cháy

Theo Thanh niên online, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại ấp Phú Đức, xã Long Phú, huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) làm 2 người tử vong. Trong đó 1 người nghi bị chém, người còn lại nghi tự thiêu tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho báo Thanh niên biết, vào trưa cùng ngày, lực lượng công an nhận được tin báo có vụ án ở ấp Phú Đức. Công an tới hiện trường phát hiện ông T.T.L.(43 tuổi, ở ấp Tư, xã Châu Khánh, huyện Long Phú) tử vong trong căn chòi với nhiều vết thương.



Một nhân chứng kể có thấy ông Đ.V.M. (72 tuổi, ở ấp Phú Đức, xã Long Phú, huyện Long Phú) đang chém ông L. Công an sau đó tới nhà ông M. thì phát hiện khu vực gần chuồng bò bị cháy, bên trong đám cháy có một thi thể cháy đen, nghi vấn là ông M.

Tin từ báo Sóc Trăng online cho biết, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc (Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng) trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Long Phú khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức các hoạt động điều tra.

Cũng theo nguồn trên, ở hiện trường phát hiện thi thể trong đám cháy, công an phát hiện một cây phảng (dao tự chế) còn dính máu và một số sợi tóc trong nhà ông M.

Cây phảng dính máu được phát hiện trong nhà M. Ảnh: báo Công an nhân dân

Theo Zing.vn, bước đầu, cơ quan điều tra nghi ngờ ông M. giết ông L. rồi về nhà tự thiêu.

"Người bị chém trước đây mua đất của ông già. Họ có mâu thuẫn, đã hòa giải rồi, nguyên nhân như thế nào phải đánh giá để làm rõ", Đại tá Nguyễn Minh Ngọc (Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng) thông tin với Zing.vn.



Đại tá Nguyễn Minh Ngọc (thứ 2 từ trái qua), Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra vụ án. Ảnh: báo Công an nhân dân

(Tổng hợp)