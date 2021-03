Venezuela ra "cảnh báo đỏ" về nguy cơ chiến tranh biên giới với Colombia

Trong một bài phát biểu trên truyền hình Venezuela, Tổng thống nước này ông Nicolas Maduro đã kêu gọi các chỉ huy Quân đội Venezuela (FANB) tránh trả đũa các hành động khiêu khích của phía Colombia "vì họ muốn leo thang (bạo lực) thành một cuộc xung đột vũ trang" giữa 2 nước.



Theo ông Maduro, Tổng thống Colombia ông Ivan Duque, đang "up to his neck in this plan" (tạm dịch: ngập đầu trong kế hoạch) nhằm đẩy bạo lực leo thang giữa các lực lượng vũ trang của Venezuela và các nhóm vũ trang bất hợp pháp từ Colombia.

Tổng thống Venezuela cho biết đang có "tin đồn" rằng các nhóm vũ trang được tạo thành từ các cựu thành viên của FARC (nhóm du kích cánh tả khét tiếng trong nội chiến Colombia) đã tấn công các vị trí quân sự của FANB.

Vụ tấn công được cho là diễn ra ở khu vực Thành phố Páez de Apure, Venezuela.

Ông Maduro nói rằng 6 "kẻ khủng bố" và 2 quân nhân Venezuela đã thiệt mạng trong các cuộc đối đầu ở bang biên giới Apure một tuần trước - hành động đã bị FANB đáp trả bằng các cuộc không kích.

"Các lực lượng vũ trang của Colombia đã phải vật lộn để kiềm chế sự gia tăng của các nhóm du kích đối lập ​​trong nhiều năm, nhưng giờ đây họ sẽ phối hợp cùng với quân đội Mỹ và các nhóm vũ trang này tiến hành các cuộc tấn công ở Venezuela", ông Maduro cáo buộc.

Theo các nhà chức trách ở Arauca, Colombia, khoảng 5.000 người Venezuela đã phải vượt biên để chạy trốn khỏi bạo lực sau một cuộc tấn công được cho là của du kích nhằm vào một khu quân sự xảy ra vào tuần trước.