NÓNG: Từ 1/3, F0 không còn được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng từ công đoàn

Kể từ ngày 1/3/2022, việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (kể cả F0 tử vong) được thực hiện theo quy định về chi hỗ trợ, thăm hỏi, trợ cấp tại các Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 1/3/2022 của Tổng LĐLĐVN về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở, Quyết định số 4291/QĐ-TLĐ ngày 1/3/2022 của Tổng LĐLĐVN về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn.



Việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết chi hỗ trợ cho các đối tượng bị nhiễm Covid-19 trước ngày 1/3/2022 theo Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 của Tổng LĐLĐVN được thực hiện chậm nhất đến ngày 31/3/2022.

Trước đó, theo Quyết định số 3749 ngày 15/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đoàn viên, người lao động là ca bệnh Covid-19 (F0) được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng nếu có triệu chứng bệnh nặng, phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện, cơ sở y tế.



Đối với người lao động điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên có giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế được hỗ trợ tối đa 1,5 triệu đồng. Trường hợp F0 tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn tử vong thì thân nhân của họ được hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

Bên cạnh đó, các cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động được công đoàn huy động tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chi hỗ trợ từ 80.000 - 150.000 đồng/ngày.

Lý giải về sự thay đổi này, bà Trần Thị Thanh Hà, Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam) cho biết trên báo Thanh niên: "Nghị quyết số 128 của Chính phủ đã chuyển phương châm phòng chống dịch từ "Zero Covid" sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát rủi ro, hạn chế phong tỏa diện rộng, giảm việc dừng việc, nghỉ việc, giảm thời gian cách ly y tế do Covid-19. Do đó, việc chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động cũng cần phải thay đổi cho phù hợp".

Mặt khác, theo bà Hà, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 của Việt Nam hiện thuộc nhóm 6 nước cao nhất thế giới, góp phần giảm ca bệnh nặng và tử vong.

"Theo nhiều chuyên gia y tế, sau khi đã tiêm phủ vắc xin diện rộng trong toàn dân thì nên coi Covid-19 là bệnh lý chuyên khoa, cần xử lý như các bệnh lý chuyên khoa khác. Từ những lý do trên, Đoàn Chủ tịch đã quyết định dừng thực hiện việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị nhiễm Covid-19.

Từ 1/3, các cấp công đoàn thực hiện việc hỗ trợ cho phù hợp với các quy định về chi hỗ trợ các trường hợp đoàn viên, người lao động bị ốm đau, mắc bệnh nghề nghiệp, dịch bệnh, tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn… Chủ trương này cũng đã nhận được sự đồng thuận cao của LĐLĐ các tỉnh, thành và công đoàn ngành", bà Hà nói.

Theo Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, trong 2 năm qua, các cấp công đoàn đã chi hơn 5.800 tỉ đồng chăm lo người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

