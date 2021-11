NÓNG: Siêu biến thể mới chính thức có tên Omicron, được WHO xếp vào dạng "đáng lo ngại"

Siêu biến thể mới chính thức có tên Omicron. Ảnh minh họa

Biến thể mới với số lượng đột biến lớn (vốn được gọi là biến thể B.1.1.529) - có liên quan tới tình trạng gia tăng nhanh chóng số ca mắc mới ở Nam Phi - đã được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào danh sách "biến thể đáng lo ngại", FT đưa tin.

Biến thể này sẽ có tên chính thức là "Omicron" - WHO tuyên bố sau khi các chuyên gia tiến hành họp khẩn ngày 26/11 và kiểm tra dữ liệu từ Nam Phi. Có vẻ như các dữ liệu này cho thấy số ca mắc biến thể B.1.1.529 tăng theo cấp số nhân.

Trước đó, nhiều nước như Anh, Israel và một số quốc gia EU đã áp hạn chế di chuyển đối với một nhóm các nước ở miền Nam châu Phi sau khi cộng đồng khoa học bày tỏ lo ngại về khả năng biến thế mới có thể né vaccine và lây lan nhanh hơn biến thể đang phổ biến hiện nay - Delta.

Thủ tướng Israel Naftali Bennet cảnh báo Israel đang đứng trước "ngưỡng tình trạng khẩn cấp quốc gia". Nước này đã lập tức điều động quân đội đưa những người mới trở về từ khu vực bị ảnh hưởng đi cách ly.

Sajid Javid, Bộ trưởng Y tế Anh đã mô tả biến thể mới là "mối lo ngại lớn ở phạm vi quốc tế" và tiết lộ: "Những dấu hiệu ban đầu cho thấy biến thể này có thể lây mạnh hơn Delta và các vaccine hiện có nhiều khả năng kém hiệu quả đối với nó".

Anh đã tiến hành áp lệnh cấm di chuyển đối với các nước Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho và Eswatini. Người về từ các quốc gia này sẽ phải cách ly tập trung 10 ngày.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo rằng biến thể mới có thể "lây khắp thế giới trong vòng vài tháng", khi ca mắc đầu tiên ở châu Âu được xác định. Bà hối thúc người dân các nước châu Âu tiêm chủng, bao gồm cả mũi tăng cường.

Tại châu Á, Hong Kong đã công bố 2 trường hợp mắc biến thể mới sau khi giải trình tự gen, trong đó có một người đến từ Nam Phi.

Trong khi đó, Mỹ đang gấp rút thu thập thêm dữ liệu khoa học về biến thể mới nhưng quan chức y tế của chính quyền Mỹ, ông Anthony Fauci, cho biết, Mỹ cần thêm thông tin trước khi quyết định có dừng các chuyến bay từ Nam Phi hay không.

Với quyết định mới đây, WHO đã bỏ qua giai đoạn trung gian mà xếp ngay Omicron vào dạng "đáng lo ngại" (variant of concern). Thông thường, các biến thể sẽ có giai đoạn được coi là "đáng quan tâm" (variant of interest).

Các chuyên gia tại buổi họp khẩn của WHO đã tranh luận về việc có nên "đợi vài ngày" trước khi đưa biến thể mới vào mức cao nhất trên thang đáng lo ngại hay không. Tuy nhiên, quan điểm này đã bị bác bỏ bởi thế giới "lúc nào cũng hành động quá muộn màng", nguồn tin của FT cho hay.