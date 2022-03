Nóng: Sau khi khám nghiệm tử thi, phát hiện 10 chiếc đinh trong đầu bé gái 3 tuổi

00h30 phút ngày 13/3, thông tin với PV bên hành lang Bệnh viện Xanh Pôn, luật sư Lê Hồng Hiển - Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé Đ.N.A. (3 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội, bị người tình của mẹ bạo hành tử vong) cho biết, hiện các cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, khám nghiệm tử thi.

Luật sư Hiển cho biết, sau khi khám nghiệm tử thi, xác định trong đầu của bé A. có tất cả 10 chiếc đinh chứ không phải 9 chiếc như trước đó. Những chiếc đinh này dài khoảng 2cm, hiện đã được bàn giao cho công an để phục vụ quá trình điều tra.

Luật sư Lê Hồng Hiển.

"Gia đình sẽ đưa cháu đi hoả táng và đưa tro cốt về nhà để khâm liệm...", luật sư Hiển nói.

Theo luật sư Hiển, sau khi cháu bé tử vong thì hành vi phạm tội của Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú huỵện Thạch Thất, Hà Nội) đã xảy ra hậu quả chết người, cháu bé tử vong nên Huyên sẽ đối diện mức án cao nhất ở tội danh "Giết người" là tử hình.

"Tôi cảm thấy rất đau xót, bởi chỉ cách đây 2 - 3 ngày thì sức khoẻ của cháu có những chuyển biến tốt như cử động được tay, chân nên tôi mong muốn điều kỳ diệu đến, nhưng cháu không qua khỏi", ông Hiển buồn rầu cho biết.

Trước đó, vào chiều 17/1, bé Đ.N.A. nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất trong tình trạng hôn mê và co giật, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Sau khi chụp chiếu, bác sĩ phát hiện 9 vật thể nghi là đinh trong sọ não.

Chị Luyến (mẹ bé A.) khóc nghẹn khi ngồi cạnh ông Đỗ Hữu Chức (ông nội bé A.)

Ngày 20/1, Công an TP. Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Huyên khai nhận đã đóng đinh vào đầu bé gái và những lần bé nhập viện do ngộ độc thuốc trừ sâu, gãy tay, nuốt đinh, đau tai đều do hắn gây ra.

Được biết, anh Đỗ Hữu Chung và chị Nguyễn Thị Luyến lấy nhau được hơn 10 năm, có 3 người con. Khi họ ly hôn vào năm 2021, hai bé lớn về ở với ông bà nội tại xã Canh Nậu, còn Luyến đưa bé Đ.N.A. đi. Luyến cùng con và người tình Nguyễn Trung Huyên sống tại căn phòng trọ nhỏ ở xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất.

