NÓNG: Quảng Nam họp báo về vụ chìm ca nô kinh hoàng ở Cửa Đại

16h hôm nay ngày 1/3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi họp báo thông tin về vụ lật ca nô chở khách du lịch ở biển Cửa Đại, thành phố Hội An tại Hội trường Thành ủy Hội An.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam sẽ chủ trì buổi họp báo. Bên cạnh đó, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An cũng sẽ tham gia để đưa thông tin cụ thể tới báo chí.

Bên trong chiếc ca nô gặp nạn được lực lượng chức năng kéo vào gần bờ.

Trước đó vào 13h45 ngày 26/2, chiếc ca nô mang tên Phương Đông 05 chở theo 36 hành khách và 3 thuyền viên xuất phát từ đảo Cù Lao Chàm về cảng Cửa Đại. Đến 14h, khi còn cách bờ khoảng 2 km thì ca nô gặp một cơn sóng lớn tạt ngang từ mạn trái khiến nó bị lật úp khiến 17 người tử vong.

2 trực thăng, hàng chục chiếc thuyền cùng hàng trăm người đã được huy động để tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm ca nô ở Hội An.

Về nguyên nhân vụ chìm ca nô ở Hội An, cơ quan công an chưa có kết luận chính thức. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An cho rằng một phần nguyên nhân là do từ năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải quy định tuyến Cửa Đại – Cù Lao Chàm phải sử dụng tàu SB. Đây là loại tàu đóng kín, chỉ có một cửa phía trước, tàu đóng kín nên rất khó cứu hộ khi gặp nạn.

"Trong mười mấy năm qua, thành phố khai thác tuyến này bằng tàu SI (loại tàu thoáng, chỉ có mái che) thì cũng có lật thuyền, tai nạn nhưng chưa bao giờ xảy ra chết người vì khách 100% mặc áo phao mà khi chìm thì họ nổi lên, chúng ta vớt được", ông Sơn cho biết.

Thông tin chi tiết về vụ chìm ca nô. Đồ họa: Nhật Tuệ - Thái Hà

