Nóng: Ông Lê Tùng Vân-Tịnh thất Bồng lai bị khởi tố tội loạn luân

Ngày 4/1, theo ghi nhận của PV, lực lượng chức năng đã đến khám xét và tống đạt quyết định khởi tố vụ án liên quan đến những lùm xùm tại Tịnh thất Bồng lai (Thiền am bên bờ vũ trụ). Trong quá trình lực lượng chức năng làm việc, an ninh được thắt chặt, đường vào Tịnh thất Bồng Lai cũng được thiết lập các chốt chặn để giữ trật tự trên địa bàn.

Sáng 5/1, theo nguồn tin của PLO, cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án và khởi tố cùng lúc 3 tội danh liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai.

Trong đó, ông Lê Tùng Vân bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và tội loạn luân.

Dựa trên nguồn tin của PV, ông Vân có quan hệ huyết thống với một số người tại cơ sở này.

Tịnh thất Bồng lai sau đó đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Vào năm 2020, Sở Nội vụ tỉnh Long An cũng đã có đoàn kiểm tra liên ngành tại cơ sở này. Hiện tại, có 7 trẻ em sinh từ khoảng năm 2014 đến năm 2017 đều đang sinh sống với 3 người mẹ ruột ngay tại hộ bà Cao Thị Cúc.

Năm 2019, 5 em bé mang danh "chú tiểu" tại Tịnh Thất Bồng Lai tham gia chương trình "Thách thức danh hài", tạo nên tiếng vang lớn trên truyền thông. Ngay sau đó, nhiều thông tin cho rằng 5 chú tiều không phải trẻ mồ côi, mà là con với các ni cô tại chùa khiến Tịnh thất Bồng lai liên tục bị quấy rối, đe doạ.

Qua điều tra xác minh, tháng 9/2021, Công an tỉnh Long An xác định cả 5 "chú tiểu" đều có quan hệ huyết thống với một số người tại Tịnh thất Bồng lai. Đồng thời, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định tư thất Bồng lai là cơ sở tự viện bất hợp pháp, không chịu sự quản lý của Giáo hội Phật giáo và đang có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để thu lợi. Ngay sau đó, Tịnh thất Bồng lai đã đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ, trở thành nơi tu tập của gia đình.

Cũng trong thời gian đó, tháng 9/2019, một cô gái tên Diễm My (SN 1999) mặc sự ngăn cấm của bố mẹ, đã bỏ nhà theo Tịnh thất Bồng lai để "tu tập". Vào chiều 29/10/2019, trong quá trình tìm con gái, cả 2 bên đã xảy ra xô xát tại tịnh thất khiến ông Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1998) bị thương nặng. Công an đã nắm hồ sơ, xử phạt và bồi thường cho nạn nhân.

Tiếp tục cập nhật...