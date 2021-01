[NÓNG] Ông Donald Trump vừa rời ghế Tổng thống, TQ liền ra lệnh trừng phạt bộ sậu thân tín

Bất ngờ vào khoảng 0h00 rạng sáng ngày 21/1 (giờ Bắc Kinh, tức 12h00 ngày 20/1 giờ Washington), Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với đội ngũ của cựu Tổng thống Donald Trump.



Thông báo viết: "Trong vài năm qua, một số chính trị gia chống Trung Quốc ở Mỹ, vì tư lợi chính trị, thành kiến ​​và thù hận đối với Trung Quốc, không màng lợi ích của nhân dân hai nước Trung-Mỹ, lên kế hoạch, thúc đẩy một loạt các hành động điên cuồng, can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc, làm tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc, làm tổn thương tình cảm của người dân Trung Quốc và phá hoại nghiêm trọng quan hệ Trung-Mỹ. Quyết tâm bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của chính phủ Trung Quốc là không thể lay chuyển.

Phía Trung Quốc quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 28 cá nhân đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc và chịu trách nhiệm chính về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, bao gồm [Ngoại trưởng Mike] Pompeo, [Cố vấn thương mại Peter] Navarro, [Cố vấn an ninh quốc gia Robert C.] O’Brien, [Trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á David] Stilwell, [Phó cố vấn An ninh Quốc gia Matthew] Pottinger, [Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex] Azar, [Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith], [Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Kelly] Craft, [cựu Cố vấn John] Bolton và [cựu chiến lược gia Stephen K.] Bannon v.v. trong chính phủ của [cựu Tổng thống Donald] Trump.

Những người này và gia đình của họ bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Ma Cao, họ và các công ty và tổ chức liên quan của họ cũng bị hạn chế giao dịch và kinh doanh với Trung Quốc".

Đáng chú ý, lệnh trừng phạt được đưa ra vào đúng thời điểm diễn ra lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden, tức sau khi Tổng thống thứ 45 nước Mỹ Donal Trump rời Nhà Trắng sau nhiệm kỳ 4 năm.