Nóng nhất tuần qua: Tử tù nhiễm Covid-19 trốn trại; giãn cách xã hội 16 tỉnh thành phía Nam; sát hại người tình rồi để trong phòng trọ 9 ngày

Tử tù nhiễm Covid-19 trốn trại

Ngày 16/7, Công an TP.HCM đã thông tin về việc bắt giữ tử tù Nguyễn Kim An (SN 1995, ngụ tỉnh Bình Thuận) mắc Covid-19 vượt ngục trốn khỏi trại giam Chí Hoà.

Theo đó, khoảng 1h cùng ngày, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã bắt giữ được An khi đối tượng đang lẩn trốn ở phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Sau khi bắt giữ được tử tù, công an đã đưa về trại giam Chí Hoà để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 15/7, Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã Nguyễn Kim An với tội danh "trốn khỏi nơi giam" quy định tại điều 386 Bộ luật Hình sự, đây là đối tượng phạm tội "Giết người, Cướp tài sản" vào năm 2015.

Xem chi tiết quá trình truy bắt tử tù nhiễm Covid-19 trốn trại TẠI ĐÂY.

Giãn cách xã hội với 16 tỉnh, thành phía Nam

Ngày 17/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công văn hỏa tốc về việc thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch tại một số địa phương.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16 đối với các địa phương cùng với TPHCM, Bình Dương Đồng Nai (đã thực hiện).

Bổ sung thêm TP Cần Thơ, các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang.

Thời gian thực hiện giãn cách xã hội là 14 ngày và thời điểm do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định nhưng không muộn hơn 0h ngày 19/7.

Xem thêm về quyết định giãn cách theo Chỉ thị 16 với 16 tỉnh, thành phía Nam TẠI ĐÂY.

Sát hại người tình rồi để trong phòng trọ 9 ngày mới ra đầu thú

Ngày 17/7, tin từ Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa tìm thấy thi thể của một phụ nữ bị sát hại nhiều ngày qua, thi thể đang trong tình trạng phân hủy mạnh, nghi phạm gây án cũng đã tới công an đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 16/7, một người tên Hùng (ngụ xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) tới Công an thị xã Bỉm Sơn đầu thú, khai nhận mình đã xuống tay sát hại người tình nhiều ngày trước đó.

Từ thông tin của nghi phạm, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại khu nhà thuê trọ ở phố 4, phường Lam Sơn,thị xã Bỉm Sơn và phát hiện trong căn nhà trọ, một thi thể phụ nữ trong tình trạng phân hủy mạnh.

Xem thêm thông tin về vụ án TẠI ĐÂY.

Phạt bệnh viện tư nhân đăng thông báo tiêm vắc xin Covid-19 dịch vụ

Tối 16/7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang cho biết, liên quan việc Công ty cổ phần Bệnh viện Hạnh Phúc An Giang đăng thông báo tiêm vắc xin Covid-19 dịch vụ giá 1,5 triệu đồng, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với mức phạt 2 hành vi là 50 triệu đồng.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc An Giang có thông báo trên Website và Facebook bệnh viện về việc bệnh viện này nhận đăng kí tiêm vắc xin phòng Covid-19 dịch vụ, với giá 1,5 triệu đồng/liều tiêm.

Khách hàng có thể đăng ký tên tuổi, địa chỉ, để lại số điện thoại... sau đó bệnh viện sẽ gọi khi có lịch tiêm.

Xem chi tiết vụ việc TẠI ĐÂY.

Hà Nội lập 22 chốt kiểm soát Covid-19

Sáng 14/7, 22 chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội chính thức đi vào hoạt động. Một trong những chốt có lưu lượng phương tiện giao thông lớn di chuyển vào thành phố Hà Nội là chốt tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Ghi nhận của PV, đúng 6h30 các lực lượng tại chốt như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, cán bộ y tế, Bộ Tư lệnh Thủ đô, cán bộ tư pháp tiến hành họp bàn, trao đổi nhanh về việc dừng các phương tiện để kiểm tra đối với tài xế.

Xem thêm hình ảnh về các chốt kiểm soát TẠI ĐÂY.